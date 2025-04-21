L'ocupació turística arriba al 85% a la demarcació de Lleida els dies festius de Setmana Santa
Les estacions d'esquí tanquen una campanya en què han revalidat els 1,4 milions de forfets venuts
El Pirineu i les terres de Lleida han tancat la Setmana Santa amb unes ocupacions turístiques que s'han situat, de mitjana, en un 85% entre Dijous Sant i Dilluns de Pasqua. Són unes xifres lleugerament inferiors a les previstes pel mal temps de dissabte, que es va traduir en anul·lacions de darrera hora.
Segons el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, entre el 12 i el 21 d'abril, la demarcació ha rebut més de 80.000 turistes que han generat més de 260.000 pernoctacions, unes xifres similars a les de l'any passat. Les estacions d'esquí de Baqueira Beret, Boí Taüll, Port Ainé i Espot han venut uns 52.000 forfets aquests dies festius i es calcula que, durant la temporada, el sector haurà revalidat els 1,4 milions de forfets.
El vicepresident del Patronat, Juan Antonio Serrano, ha explicat que "els nivells d'ocupació han disminuït lleugerament respecte a les previsions inicials perquè alguns visitants han escurçat la seva estada per les pluges del dissabte, hi ha hagut reserves d'última hora que no han arribat i també s'han registrat algunes anul·lacions".
Amb tot, Serrano s'ha mostrat satisfet pels bons resultats que, segons ha indicat, "reflecteixen la bona feina del sector". Alhora, el vicepresident ha destacat que aquests dies "els turistes han pogut combinar les últimes baixades per les pistes d'esquí amb els primers descensos de ràfting" i ha recordat també l'àmplia oferta de natura, cultura i gastronomia.
Bona ocupació en hotels, càmpings i cases rurals
Per sectors, els hotels de la demarcació han registrat una ocupació d'entre el 75% i el 80% entre Dijous Sant i aquest dilluns. En el cas dels bungalous, a les terres de Lleida han penjat el cartell de complet i al Pirineu han arribat al 70%. Les places d'acampada de la plana han estat al 100%, mentre que al Pirineu han tingut una ocupació més baixa.
Així mateix, les cases de turisme rural han estat al 82%. El nivell de reserves entre els dies 12 i 16 es va situar entre el 30% i el 70%, segons les dades del Patronat de Turisme.
Més de 50.000 forfets venuts durant la Setmana Santa
Les últimes nevades han permès al sector de l'esquí allargar la temporada fins aquest dilluns i, segons el Patronat, les estacions de Baqueira Beret, Boí Taüll, Port Ainé i Espot han venut uns 52.000 forfets aquests dies festius.
Segons les dades de Ferrocarrils de la Generalitat, l'estació de Boí Taüll ha rebut 11.000 esquiadors, Port Ainé n'ha comptabilitzat prop de 4.000 i Espot Esquí uns 2.100. D'aquesta manera, Baqueira n'hauria rebut uns 35.000.
La temporada revalida els 1,4 milions de forfets
Amb el tancament d'aquestes quatre estacions, les últimes que continuaven obertes a la demarcació de Lleida, es dona per acabada la temporada 2024-2025. El Patronat de Turisme estima que aquesta campanya d'hivern s'han revalidat els 1,4 milions de forfets, a l'espera del tancament definitiu dels resultats.
Com és habitual, Baqueira Beret és la que ha rebut més visitants i, segons les dades de l'estació, ha venut 1.020.796 forfaits durant els 131 dies d'explotació de la temporada. L'empresa ha destacat que, malgrat que va obrir dues setmanes més tard que la temporada anterior --ho va fer el 12 de desembre--, els resultats finals han estat molt similars.
Això ha estat possible, assegura l'estació, gràcies a un mantell de neu estable a pistes que ha permès l'esquí i snowboard a les quatre àrees de l'estació de manera constant. Les nevades sumades han deixat 320 centímetres de neu a l'estació aranesa i pallaresa, mentre que la passada campanya en van comptabilitzar 491.
"Un motor econòmic del Pirineu"
El vicepresident del Patronat de Turisme, Juan Antonio Serrano, ha afirmat que "les estacions han tornat a demostrar que són un motor econòmic del Pirineu" i ha apuntat que "hem assolit l'objectiu que ens havíem marcat a l'inici de la temporada de consolidar els 1,4 milions de forfets venuts de l'hivern passat".
Un altre dels atractius del Pirineu i les Terres de Lleida durant aquests dies ha estat l’oferta de turisme actiu, amb activitats de terra, aigua i aire per gaudir dels millors espais de la demarcació. Tot i que les pluges del dissabte van perjudicar les propostes de terra com la BTT o el senderisme, les activitats d'aigua es van poder mantenir. Aquestes precipitacions han millorat encara més les reserves d’aigua i garanteixen un cabal òptim per la pràctica d'esports com el ràfting o el barranquisme, segons destaca el Patronat.