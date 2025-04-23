Cercas, Bosch, Dueñas i Sala i Martín, entre els més venuts en un Sant Jordi de rècord
Les vendes per Sant Jordi marquen un nou rècord històric: 26 milions facturats i 2 milions de llibres
Els llibres 'El loco de Dios en el fin del mundo’ (Random House), de Javier Cercas; 'Diagonal Manhattan' (Columna) de Xavier Bosch; 'Por si un día volvemos’ (Planeta), de María Dueñas; 'Entre el paradís i l’apocalipsi' (Rosa dels Vents), de Xavier Sala i Martín, i 'Titó. Excursió a la llegenda de Sant Jordi' (Estrella Polar) s’han situat entre els llibres més venuts en una Diada de Sant Jordi de rècord.
Segons han informat aquest dimecres en un comunicat la Cambra del Llibre i el Gremi de Llibreters de Catalunya amb dades provisionals, s’ha marcat un nou rècord amb més de 26 milions d’euros facturats i s’ha assolit els 2 milions de llibres venuts.
La Cambra del Llibre ha valorat "molt positivament" la gran participació ciutadana i el volum de vendes de llibres d’aquesta edició, i ha recordat que els llibres més venuts suposen un 5% del total de llibres venuts.