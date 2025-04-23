Noms propis aquest Sant Jordi a Lleida: Maria Barbal, Pep Coll, Carles Porta i Anna Sàez
Les parades de Sant Jordi comptaran avui amb un autèntic desembarcament de títols d’autors lleidatans, prop d’una quarantena de novetats que pugnaran per col·locar-se entre els llibres preferits per part dels lectors. El televisiu Carles Porta atacarà amb una nova entrega dels seus Crims, encara que per a crim el que relata la directora de SEGRE, Anna Sàez, a L’enverinadora, que pot convertir-se en una de les sorpreses de la diada. També destaquen dos pesos pesants de la narrativa catalana amb sengles novetats: els pallaresos Maria Barbal (Peripècies) i Pep Coll (Els crims de la mel). I per demostrar que la novel·la negra també està en voga a Ponent, dos títols que faran les delícies dels fans del gènere: A boca de fosc, de Juan Cal, i Culpables, de Marta Alòs.
D’altra banda, durant les últimes setmanes s’han fet un lloc als aparadors títols singulars com Lo fill del sagristà, de Josep Maria Carles; Cugula, d’Ivet Eroles, o Les ànimes fidels, d’Helena Rufat. Val a destacar també la primera novel·la de Jordi Pàmias (La claror de la neu) o el nou títol de Núria Perpinyà (El cos invisible).
