Noms propis aquest Sant Jordi a Lleida: Maria Barbal, Pep Coll, Carles Porta i Anna Sàez

Amb prop d’una quarantena de novetats

Joan Josep BallabrigaRedactor de cultura

Les parades de Sant Jordi comptaran avui amb un autèntic desembarcament de títols d’autors lleidatans, prop d’una quarantena de novetats que pugnaran per col·locar-se entre els llibres preferits per part dels lectors. El televisiu Carles Porta atacarà amb una nova entrega dels seus Crims, encara que per a crim el que relata la directora de SEGRE, Anna Sàez, a L’enverinadora, que pot convertir-se en una de les sorpreses de la diada. També destaquen dos pesos pesants de la narrativa catalana amb sengles novetats: els pallaresos Maria Barbal (Peripècies) i Pep Coll (Els crims de la mel). I per demostrar que la novel·la negra també està en voga a Ponent, dos títols que faran les delícies dels fans del gènere: A boca de fosc, de Juan Cal, i Culpables, de Marta Alòs. 

D’altra banda, durant les últimes setmanes s’han fet un lloc als aparadors títols singulars com Lo fill del sagristà, de Josep Maria Carles; Cugula, d’Ivet Eroles, o Les ànimes fidels, d’Helena Rufat. Val a destacar també la primera novel·la de Jordi Pàmias (La claror de la neu) o el nou títol de Núria Perpinyà (El cos invisible).

