SANT
Els llibreters confien avui en la diada després del fre de la Setmana Santa
Esperen recuperar vendes perdudes pels festius Divendres Sant i Dilluns de Pasqua
Llibreters i editors afronten avui Sant Jordi amb bones perspectives de vendes de llibres després del fre que va suposar la Setmana Santa, amb els festius Divendres Sant i Dilluns de Pasqua. A Lleida, l’Eix de la rambla Ferran tornarà a concentrar la festa del llibre i la rosa, amb prop d’una quarantena de novetats d’autors de Ponent.
L’última diada abans de la fatídica pandèmia, el 2019, va caure en dimarts, just després del Dilluns de Pasqua i tota la Setmana Santa. Sis anys després, la festa de Sant Jordi arriba de nou després de Setmana Santa, una coincidència del calendari que no agrada del tot a llibreters i editors. Jordi Caselles, al capdavant de la llibreria degana de Lleida, va destacar ahir el “fre” de vendes per aquesta festivitat, encara que aquest dissabte passat “vam treballar a bon ritme” per compensar el tancament de l’establiment en Divendres Sant i Dilluns de Pasqua. En aquesta mateixa línia es va expressar Mertxe París, propietària d’El Genet Blau (que acaba d’estrenar nou local) i vicepresidenta del Gremi de Llibreters de Catalunya: “Cada Sant Jordi és diferent i, aquest, no crec que hàgim superat el 50% de les vendes previstes durant la setmana prèvia, malgrat que dissabte es va veure un increment de clients.” Això sí, ambdós van remarcar que la clau de l’èxit dependrà del temps assolellat i el cel espaiós. “Esperem una jornada molt participativa, som optimistes..., sempre que ens acompanyi el temps!”, van assenyalar.
Cultura
Maria Barbal, Pep Coll, Carles Porta i Anna Sàez, noms propis a Lleida
Joan Josep Ballabriga
A la capital del Segrià, la Paeria va ultimar ahir tots els detalls per ubicar un any més la festa a l’Eix de la rambla Ferran, amb la senyalització de les parades (un total de 203 a tota la ciutat) i la instal·lació de l’escenari per als concerts que animaran la jornada.
Val a recordar que la Guàrdia Urbana tancarà al trànsit des de les 7.00 i fins a les 22.00 hores l’avinguda Francesc Macià i Ferran (tret del tram entre General Brito i l’estació) i també l’avinguda del Segre en sentit cap al pont Vell.
Cultura
SEGRE regala avui el llibre gràfic ‘Des del retrovisor’
Joan Josep Ballabriga
Acte institucional de la Generalitat i reivindicació a l’IEI del català
La Generalitat va celebrar ahir per primera vegada a Lleida un acte institucional previ a Sant Jordi. La Biblioteca Pública va acollir l’espectacle Emmascarament, amb la ballarina Maria Mora i el músic Arnau Millà, basat en l’obra de Víctor Català. L’acte va comptar amb la intervenció de la delegada del Govern a Lleida, Núria Gil, que va qualificar la diada d’“exercici de cultura, civisme i voluntat de convivència que han de prevaler tots els dies de l’any per barrar el pas als discursos i posicionaments contraris”. També es va projectar el missatge institucional del president Illa, que va valorar aquesta festa com una “expressió de diàleg i d’aposta pels valors humans en uns moments en què és més necessari que mai”. D’altra banda, la diputació de Lleida va reivindicar la llengua amb l’estrena a l’IEI de la instal·lació llibre gegant en Ca ta là!, que podrà veure’s fins al dimarts 29. El president, Joan Talarn, va destacar “el pilar sobre el qual se sosté la nostra societat: la llengua en la qual pensem, parlem i escrivim el nostre futur col·lectiu”.