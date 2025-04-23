SANT
SEGRE regala avui el llibre gràfic ‘Des del retrovisor’
Gairebé quatre dècades d’història de Lleida a través de l’objectiu del fotògraf Lleonard Delshams. Més de 150 fotos des del 1983
Un exhaustiu repàs en imatges a gairebé quatre dècades de la història de Lleida, des del 1983, a través de l’objectiu del fotògraf Lleonard Delshams. El volum gràfic Des del retrovisor és el singular regal de SEGRE avui als seus lectors en la tradicional cita de Sant Jordi, un llibre amb més de 150 fotografies fruit de l’aliança de cada 23 d’abril entre el Grup SEGRE i la diputació de Lleida sota el segell Edicions de la Clamor.
Lleonard Delshams (1956) va formar part de l’equip fundacional del diari SEGRE el 1982 i, des de l’any següent, va començar a treballar a la redacció com a fotògraf. De fet, va ser el responsable de la secció fins a la seua jubilació, el 2019. En aquest sentit, el títol del llibre, Des del retrovisor, és una picada d’ullet a una mirada enrere, a més de trenta-cinc anys de tasca professional fotografiant l’actualitat política, social i esportiva de la capital del Segrià, de Ponent i també de cites destacades de Barcelona i Catalunya, com per exemple van ser els Jocs Olímpics del 1992.
Així, el volum gràfic que avui poden disfrutar els lectors de SEGRE representa un bon repàs històric d’una època de Lleida en la qual es va passar del blanc i negre al color i de l’analògic al digital. De fet, l’apartat final del llibre inclou una també àmplia mostra d’una de les aficions del Leo, la fotografia arquitectònica, que ha pogut desenvolupar els últims anys amb l’ajuda de la càmera d’un telèfon mòbil amb resultats sorprenents. La portada del volum està dedicada a una acció teatral de La Cubana el 1989, que recorda amb afecte i que va provocar la sorpresa en ple carrer Major.