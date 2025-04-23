TRADICIONS
Torna la Fira Medieval Sant Jordi i el Drac, el cap de setmana a Puigverd de Lleida
La diputació de Lleida va acollir ahir la presentació de la 18a edició de la Fira Medieval Sant Jordi i el Drac, que se celebrarà els dies 26 i 27 d’abril a Puigverd de Lleida. Les activitats començaran dissabte vinent amb un dinar organitzat pels jubilats del municipi, seguirà amb una tirada de bitlles, un espai de pintacares, tallers, jocs de fusta i gimcana.
A la tarda, s’obrirà el mercat medieval i, a banda dels tallers, s’ha programat un tir d’arc, ruta pels cellers de Puigverd, batucada amb Projecte Revolta i els Grallers del Drac. Seguirà amb la plantada de bestiari, balls medievals i de bruixes.
La jornada es completarà amb un sopar i l’espectacle estrella de la representació de Sant Jordi i el Drac, a càrrec d’unes 150 persones, i que compta amb una nova direcció.
Diumenge hi haurà altres activitats com una exhibició de trabucaires i el repic de campanes, una exhibició canina i un concert medieval, entre les altres. Els organitzadors esperen uns 2.000 visitants durant el cap de setmana i compten amb el suport d’una trentena de voluntaris.