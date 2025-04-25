ART
El Gargar ‘arranca’ aquest any a l’Espai Cavallers
El Gargar Festival de Murals i d’Art Rural de Penelles celebrarà el seu 10è aniversari de l’1 al 4 de maig amb l’accent en la participació ciutadana i la creació col·lectiva. L’inici dels actes commemoratius tindrà lloc aquest diumenge a la galeria Espai Cavallers (12.00 h.) amb la inauguració de l’exposició Emmarcant murs, una mostra col·lectiva d’obra gràfica d’artistes que han estat protagonistes del Gargar al llarg d’aquests deu anys, com Irene López Leon, Miquel Wert, Eslicer, Guillem Font, Erik Schmitz, Egeacrea i Sav45. Així arrancarà una col·laboració especial entre la galeria lleidatana i el festival de Penelles amb una exposició que podrà visitar-se fins al 24 de maig. Durant el festival, els visitants podran veure una instal·lació immersiva de Zeso WF i Binomic a la Sala B i una mostra retrospectiva dels 10 anys del Gargar al carrer Lo Portalet.