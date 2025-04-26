L’arquebisbe de l’Urgell i copríncep andorrà destaca el "gran exemple" de servei del Papa
L’arquebisbe de l’Urgell i copríncep episcopal d’Andorra, Joan-Enric Vives, ha destacat que el Papa ha donat "un gran exemple" de servei als pobres, de solidaritat, d’amor i de reforma de l’Església, després d’assistir al seu funeral a Roma.
L’arquebisbe de l’Urgell (Lleida) i copríncep episcopal d’Andorra, Joan-Enric Vives, ha destacat que el Papa ha donat "un gran exemple" de servei als pobres, de solidaritat, d’amor i de reforma de l’Església, després d’assistir al seu funeral a Roma.
Ho ha dit aquest dissabte després d’assistir juntament amb bisbe coadjutor Josep Lluís Serrano, segons un comunicat del Bisbat d’Urgell en el qual ha definit aquest dia com a "històric i memorable".
Vius ha destacat que Francesc ha defensat anunciar l’Evangeli a tots, "buscant una societat que no descarti ningú, que posi les persones al centre, amb interessos educatius, per la dona i pels col·lectius més desfavorits".