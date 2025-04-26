SEGRE

L’arquebisbe de l’Urgell i copríncep andorrà destaca el "gran exemple" de servei del Papa

L’arquebisbe de l’Urgell i copríncep episcopal d’Andorra, Joan-Enric Vives, ha destacat que el Papa ha donat "un gran exemple" de servei als pobres, de solidaritat, d’amor i de reforma de l’Església, després d’assistir al seu funeral a Roma.

Religiosos durant el funeral del Papa

Ho ha dit aquest dissabte després d’assistir juntament amb bisbe coadjutor Josep Lluís Serrano, segons un comunicat del Bisbat d’Urgell en el qual ha definit aquest dia com a "històric i memorable".

Vius ha destacat que Francesc ha defensat anunciar l’Evangeli a tots, "buscant una societat que no descarti ningú, que posi les persones al centre, amb interessos educatius, per la dona i pels col·lectius més desfavorits".

