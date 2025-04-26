LITERATURA
El Novel·la Breu de Mollerussa viatja fins a Figueres
‘Normal era un programa de la rentadora’, d’Eva Llobet. El certamen, amb 90 originals
L’escriptora Eva Llobet Martí (Figueres, 1975) és la guanyadora del 37 Premi de Novel·la Breu Ciutat de Mollerussa atorgat ahir per la seua obra Normal era un programa de la rentadora, en què a través d’una protagonista femenina l’autora reflexiona sobre la rutina diària, el paper de la literatura i el sentit de la vida. El jurat, presidit per l’escriptor Josep Borrell, va destacar la complexitat i qualitat literària del text, subratllant la seua capacitat per combinar diferents gèneres (des de memòries fins al format de diari) i les seues múltiples referències literàries.
El certamen, organitzat per l’ajuntament de Mollerussa, ha batut aquest any el seu rècord de participació, amb 90 originals presentats. El premi està dotat amb 5.000 euros i l’obra serà publicada per Pagès Editors.
El jurat va decidir no concedir l’accèssit, de 1.000 euros, al considerar que cap altra obra assolia el nivell requerit.
Eva Llobet Martí, llicenciada en Traducció i Interpretació, treballa a l’administració pública en l’àmbit de la promoció de la llengua i la cultura catalanes. La seua trajectòria literària compta amb nombrosos reconeixements, entre els quals el Premi Valerià Pujol de Narrativa (2016), el Premi de Relats Curts Relats en Femení Sagrada Família (2016, 2019 i 2022), i el Premi Ciutat de Terrassa de contes (2020).
‘Postres’, de Xavier Caparrós, guanya el Saó de Ponent
L’obra Postres, de Xavier Caparrós Obiols, va obtenir el novè Premi Saó de Ponent de textos teatrals de petit format. Ambientada a la Mollerussa contemporània, la peça presenta una galeria de personatges anònims (tant locals com forasters) que permeten a l’autor explorar el comportament humà i la forma de relacionar-se de les persones. Així ho va explicar Francesc Pla, president del jurat, que va comptar també amb el filòleg Anton Not i la gestora cultural Margarida Troguet.
Aquest guardó, que està patrocinat per l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) i dotat amb 5.000 euros, inclou la publicació de l’obra a la col·lecció Teatre de Butxaca de Pagès Editors. El certamen també ha assolit xifres rècord de participació, amb trenta-nou textos.