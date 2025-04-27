MÚSICA
Deu anys de Lo Closcamoll
Un miler de persones van assistir al certamen familiar de Tàrrega. Un concert de Miki Núñez tancarà l’aniversari al setembre
Més de mil persones van assistir ahir al desè aniversari de Lo Closcamoll, el festival de música familiar de Ponent celebrat a Tàrrega. Haidé Rius, de la comissió de l’Associació Agrat, impulsora del festival, va reivindicar que “els nens tenen dret a música infantil de qualitat”. Malgrat les males previsions meteorològiques, l’organització va decidir mantenir els concerts i part de les activitats a l’exterior del pati de l’escola Àngel Guimerà. “Portem mesos preparant-ho i vam creure que lluiria més i seria més festiu”, va afirmar, i va agrair a les famílies que fossin allà encara que el temps no acompanyés: “Això ens anima a seguir.”
La programació musical va estar encapçalada per Reggae per Xics, que va presentar el seu nou disc, Rikus, Ramonets i Amabuka, que va muntar un acte sorpresa de festa major. També hi va haver tallers de percussió, pintacares, contacontes, ludoteca o l’Espai Popa, entre d’altres. En aquesta edició el festival va millorar les mesures d’accessibilitat física i cognitiva perquè fos encara més inclusiu. El regidor de Cultura, Miquel Nadal, va assenyalar que el festival “és una gran oportunitat per introduir en la cultura musical els més petits”.
La celebració dels 10 anys encara no ha acabat. Ahir van revelar que el pròxim 27 de setembre han previst el concert de Miki Núñez dedicat als nens que van viure les primeres edicions del festival i ara ja són adolescents.