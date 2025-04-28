Bombers atén 570 avisos a Catalunya arran de l'apagada, la majoria per persones atrapades
Els Bombers de la Generalitat han rebut fins a les 17.55 hores d'aquest dilluns 570 avisos per incidents relacionats amb l'apagada elèctrica, la gran majoria per persones atrapades en ascensors i per ajudar altres persones amb mobilitat reduïda a accedir als seus domicilis, segons han informat en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
També han ajudat en l'evacuació de trens a Olesa de Montserrat, Aiguafreda, Montesquiu, Sitges, Martorell, Prat de Llobregat, Castellbisbal, Sant Boi de Llobregat (Barcelona); Vilafranca del Penedès, el Vendrell, l'Aldea, Flix (Tarragona), i les Borges Blanques (Lleida).
Els Bombers han rebut 61 avisos a la Regió Central, 58 a Girona, 32 a Lleida, 225 a la Regió Metropolitana Nord, 118 a la Regió Metropolitana Sud, 63 a Tarragona i 13 a les Terres de l'Ebre.