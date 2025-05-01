CERTÀMENS
Manga i anime prenen Lleida
La primera fira de Ponent dedicada al còmic japonès, el MangaCon 2025, arribarà al setembre. Amb exhibicions, tallers i concursos de cosplay
Ponent celebrarà el proper 13 i 14 de setembre la seua primera fira dedicada al manga i l’anime. Titulat MangaCon 2025 de Lleida, el certamen preveu atreure milers de seguidors d’aquests còmics, novel·les gràfiques i pel·lícules d’animació japoneses, que desenvolupen seqüències narratives i desencadenen un món artístic al seu voltant. Es tracta d’una iniciativa impulsada pel departament de Turisme de la Paeria, a través del Lleida Convention Bureau i en col·laboració amb Fira de Lleida i l’associació Starraco Unlimited.
La fira tindrà lloc al pavelló 4 de Fira de Lleida i ha previst actuacions d’anisingers (cantants de música d’animes), així com exhibicions diverses, masterclass i random dance de K-Pop (música pop de Corea del Sud) i actuacions de J-Pop (pop japonès). També ha previst xarrades d’actors i actrius de doblatge especialitzats a traduir animes al català, i de professionals del món del cosplay (disfresses de personatges de ficció), el manga o l’anime. En aquesta línia, la fira també ha previst un concurs de cosplay i habilitarà un espai de photocalls interactius amb personatges reals i d’attrezzo, tallers i exhibicions relacionades amb la cultura popular japonesa. A més, s’han previst zones de gàming i retrogaming, un espai de Beyblade de la Lliga Catalana de Beyblade i una altra de jocs de cartes col·leccionables (TCG).
L’acte de presentació del debut del MangaCon a Lleida va tenir lloc ahir i a més de representants de la Paeria, Fira de Lleida, Turisme de la Paeria i Starraco Unlimited, va comptar amb la participació de dos cosplayers convidats: una druïdessa i un musa.
En xifres generals, els salons de temàtica manga i anime que l’associació Starraco ha celebrat en diferents municipis catalans en els últims anys han estat un èxit de públic. Destaca el Tarraco Manga a Tarragona, que va rebre més de 9.000 visitants.