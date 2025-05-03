ESPECTACLES
La Lleida del XVII, en un muntatge a ritme de flauta a Tàrrega
Carles Fortuny presenta ‘Sendo’, que combina teatre, música i multimèdia
El músic i professor Carles Fortuny, natural de Balaguer, presentarà demà diumenge dia 4 de maig a Tàrrega Sendo, un espectacle que combina teatre, música i multimèdia i que està ambientat en la Catalunya interior del segle XVII. Fortuny explica que “el protagonista de l’obra, el Sendo, es queda orfe de pare de petit per la Guerra dels Segadors i a l’arribar als 40 anys explica la vida al poble lligada a les oliveres d’herència familiar i la seua frustració de no haver pogut complir el seu somni, que era dedicar-se a la música i poder tocar la flauta”.
L’escenari es localitza en un poble imaginari de les Terres de Ponent tal com evidencien l’accent del protagonista i dels actors. Sendo es basa en un monòleg en el qual el protagonista, encarnat pel mateix Carles Fortuny, narra unes memòries explicades entre l’actor en escena i els actors en pantalla.
Al seu torn, tot l’espectacle, que dura uns 45 minuts, està acompanyat per música barroca gravada i interpretada per una flauta a tall d’instruments contemporanis (bateria, baix elèctric, orgue, guitarra elèctrica...). Destaca també que les peces d’època barroca tenen arranjaments d’estils moderns, des del reggaeton fins al chill out.
Carles Fortuny és el protagonista de Sendo i el responsable dels arranjaments i l’enregistrament d’àudio, registre i edició d’imatges i de vídeo. La masterització de l’àudio de l’espectacle ha anat a càrrec de Marcel Fabregat de Tàrrega; el disseny de llums del directe és de David Pacheco d’Staff Art també de Tàrrega, i l’assessorament escènic ha anat a càrrec de Genís Farran també de la capital de l’Urgell. El guió és obra de Laura Corominas de Bagà, de fet és l’única persona de l’equip de fora de les Terres de Ponent. Els nou actors que apareixen en pantalla i que acompanyen Fortuny a Sendo, que està de forma presencial i en solitari amb la seua flauta a l’escenari, provenen de la Noguera i l’Urgell. “Sendo és un espectacle amb denominació d’origen Lleida que dignifica el paper dels pobladors rurals en la història de Catalunya”, segons assenyala Fortuny. Sendo s’estrenarà demà, a les 19.00 hores, a l’espai Vedruna.
Fortuny ha estat vinculat a diferents projectes musicals com la coral del col·legi Sant Josep (Vedruna) de la capital de l’Urgell, ja desapareguda.