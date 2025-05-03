El PSOE augmenta la seua distància amb el PP en intenció de vot després de l’apagada, segons el CIS 'flaix'
El PSOE seria el partit més votat en unes pròximes eleccions generals i ampliaria el seu avantatge amb el PP, segons l’'Enquesta flaix sobre l’apagada elèctrica' publicada aquest dissabte pel Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS).
En concret, el PSOE tindria una intenció de vot del 34,8%, la qual cosa suposa 7,3 punts més que el PP, que seria del 27,5%.
Aquesta dada supera en 2,2 punts percentuals el de les últimes estimacions de vot recollides al baròmetre que el Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) va publicar a l’abril.
Com a tercera força política se situa Vox, que votaria el 15,9%, seguits de Sumar (5,7%), Podemos (3,4%), Junts (1,8%) i ERC (1,5%).
Els segueixen Se Acabó la Fiesta (1,2%), EH Bildu (1,1%), BNG (0,7%) i EAJ-PNB (0,4%). D’altra banda, el 6,25% dels enquestats manifesta que votarà per un altre partit.
En aquesta enquesta després de l’apagada i, a la pregunta directa de qui votaria en unes pròximes eleccions, el 19% dels entrevistats respon PSOE; un 15% al PP, un 8,7% a Vox i un 3,1% a Sumar. El 21,9% contesta que no sap encara i un 10,7% reconeix que no votarà.
Un 78,9% dels enquestats admet que va votar en les eleccions generals del 23 de juliol de 2023. D’ells un 29,6% va donar suport al PSOE; un 22% al PP i un 10,9% a Sumar.