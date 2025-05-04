TROBADES
Ciutadilla reviu batalles de la seua època medieval
Gran afluència de públic en el setge al castell. Recreacions del dia a dia en un campament amb més de 150 figurants
Passejar aquest cap de setmana per Ciutadilla és com retrocedir segles enrere fins a l’edat mitjana. Al campament, instal·lat a l’entorn del castell, un total de 22 grups de recreació formats per 156 figurants, mostren als visitants com es vivia en l’època medieval sense electricitat ni aparells electrònics.
Un dels moments més esperats i multitudinaris de la Trobada de Grups de Recreació Medieval, que celebra la seua 23 edició, va ser el tradicional setge al castell amb la batalla que van protagonitzar els Hospitalers de Ciutadilla, liderats per Bernat amb Guerau i els seus homes, per quedar-se amb la titularitat de la fortificació.
Així mateix, ahir es va recuperar el concurs de cuina medieval i l’espectacle de titelles per als més petits a càrrec de Micro Troupe, que va oferir l’espectacle Trobairitz. Com a novetat, es va estrenar un taller de gravat i estampat.
Avui diumenge tindrà lloc l’última jornada de la trobada. Seguiran les recreacions de la vida en un campament medieval. A més, es podrà visitar la fira amb unes 25 parades i la recreació hospitalera a Casa Valls. No faltaran cercavila, la desfilada solemne dels Hospitalers de Ciutadilla, danses cortesanes i espectacle de màgia.