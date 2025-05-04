El Gargar clou una edició històrica
El Festival de Murals i Art Rural de Penelles reuneix milers de persones i omple el poble de creació, música i convivència en el seu 10è aniversari
El Gargar Festival de Murals i d’Art Rural entra aquest diumenge en la recta final de la seva desena edició després de quatre dies intensos d’art, creativitat compartida i vida comunitària. Des del dijous 1 de maig Penelles s’ha convertit novament en l’epicentre de l’art mural rural amb una programació especial que ha omplert els carrers de visitants, colors, música i activitats per a tots els públics.
Segons l’alcalde de Penelles, Eloi Bergós, aquest 10è aniversari ha estat molt més que una celebració. “És la confirmació que l’art pot transformar pobles, crear vincles i posar el món rural al centre del mapa cultural”, ha afirmat Bergós, qui també ha remarcat que “Penelles n’és un exemple viu”. De fet, l’alcalde ha destacat que “Penelles té 450 habitants, mentre que el Gargar compta amb 150 voluntaris, la qual cosa demostra la dimensió que adquireix aquesta festa per a tots els penellencs i penellenques”, alhora que ha subratllat que “la que va començar sent la Festa Major petita de Penelles, s’ha erigit per mèrits propis en la gran”. Bergós també ha fet èmfasi en l’àrdua tasca que encara resta per fer: “Cal tenir en compte que en les pròximes setmanes hi haurà moltes persones que visitaran els nous murals”. Finalment, Bergós ha felicitat tots els implicats per l’esforç que ha suposat passar de dos a quatre dies de festival, encara que ha volgut recordar que ”el Gargar ha esdevingut una festa de 365 dies l’any”.
Així doncs, aquest matí el festival ha viscut dos dels moments més emblemàtics de l’edició d’enguany. D’una banda, la tradicional tractorada ha omplert de màquines i ambient festiu els carrers del poble en una desfilada que simbolitza la connexió entre el món rural i l’art. De l’altra, la jam de jazz itinerant amb Lo Dixie ha recorregut els murs acabats de pintar posant música en directe als espais on han treballat una desena d’artistes muralistes procedents de diversos punts del món.
També al matí el públic ha pogut gaudir de tallers com “Jo a la teva edat” de Natasha Domanova i “Serigrafia de màscares” amb OCOR Lalala, així com de concerts simultanis en diferents espais del poble i la música de The Polar Soft i Basté’s Band. A l’escenari central ha sonat jazz en viu i, com cada dia, han estat obertes les exposicions “Quadern d’artista”, “80s 90s But Goodies” i “10 anys de Gargar”, així com la Fira del Món Rural i el mercat d’artesania.
El festival continuarà en horari de tarda amb nous tallers, com l’experiència sensorial en parelles amb Quim Torres, i la repetició dels tallers de serigrafia i estampació. A la tarda també hi haurà tardeig amb El Veïnat, reggae amb DJ Ponent Roots i, finalment, la cloenda oficial amb Hao Band a les 20 hores, que posarà el punt final a una edició carregada d’emoció, compromís i creativitat.
Un recorregut per la creativitat, la memòria i el territori
La desena edició del Gargar ha estat marcada pel retorn dels grans actes participatius i per la consolidació d’un model que combina qualitat artística, arrelament territorial i acció comunitària. La inauguració de l’exposició retrospectiva dels 10 anys del festival al Portalet n’ha estat un dels punts culminants, així com la taula rodona d’artistes moderada per Marc Mascort que va reunir les veus creatives que han fet créixer el projecte des del mural.
I és que al llarg dels quatre dies una desena d’artistes d’arreu del món han deixat la seva empremta als murs de Penelles. Zeso WF, Luisa Estrada, Twopy, Smile, Musa, Harry Bones, Miiquel Wert, Eslicer, Jotalo i Egeacrea han estat els protagonistes d’aquesta edició tan especial aportant diversitat d’estils, tècniques i missatges i fent del poble un gran mapa viu de creació artística.
El festival també ha volgut reconèixer la trajectòria del dibuixant Ermengol amb un mural inspirat en una de les seves vinyetes icòniques, així com la participació de talents emergents com OCOR Lalala, Núria Vall o l’Escola d’Art Ondara, que han dinamitzat diversos tallers i, fins i tot, un mural col·laboratiu.
Tallers, exposicions i art per a tothom
Coordinats per Estampart, els tallers artístics han tornat a ser una de les columnes vertebrals del Gargar. Quim Torres, Luisa Estrada, Natasha Domanova, Asis Percales, Pep Borràs, OCOR Lalala, l’Escola Ermengol i l’Escola Ondara han ofert propostes per a totes les edats, des de la il·lustració experimental fins a la intel·ligència artificial, la ceràmica decorativa, la serigrafia o el gravat. L’objectiu: fomentar la participació activa, la creativitat compartida i l’apropiació artística de l’espai públic.
En l’àmbit expositiu han destacat tres mostres: l’esmentada exposició del 10è aniversari, la mostra “Quadern d’artista” del col·lectiu El Cuaderno Negro, comissariada per Iván Araujo i ubicada a l’Església Vella, i la instal·lació immersiva “80s 90s But Goodies” de Zeso WF i Binomic a la Sala B, una combinació de tecnologia, referents pop, audiovisuals i més de 2.000 flors de paper fetes a mà per les dones del poble.
Una aposta consolidada per la música, l’humor i la convivència
Un any més, la música ha estat el fil conductor de l’ambient festiu del Gargar. Del vermut musical amb Miqui Puig al tardeig amb Enric Font (RAC105), passant pel jazz itinerant, el reggae de DJ Ponent Roots, la ruta sonora dels 80, els concerts simultanis de diumenge o l’espectacle de cloenda amb Hao Band, la programació musical ha connectat amb públics de totes les edats i ha reforçat el caràcter lúdic i intergeneracional del festival.
Tanmateix, el festival també ha deixat espai per a l’humor amb el Gargar Comedy, que dijous va reunir Alba Segarra, Godai Garcia, Oye Sherman i Andrea Farina en una sessió de monòlegs oberta i gratuïta, amb una gran afluència de públic.
A més, durant tot el festival el poble ha comptat amb food trucks, mercat d’artesania, la Fira del Món Rural i múltiples espais de trobada i convivència on artistes, famílies, públic local i visitants han compartit converses, àpats i experiències.
Sostenibilitat i economia circular: un festival responsable
Enguany el Gargar ha fet un pas decidit en la gestió mediambiental del festival. Per primer cop, el 40% de les grues utilitzades han estat elèctriques, sense emissions de combustió, gràcies a la col·laboració de Tecnitel Plataformes. Així mateix, s’ha estrenat col·laboració amb Sircat, empresa especialitzada en la gestió de residus, que s’ha fet càrrec del tractament segur dels aerosols, dissolvents i pintures utilitzats en les intervencions artístiques.
Aquesta acció ha garantit la traçabilitat dels residus, el seu reciclatge adequat i l’evitació d’abocaments inadequats, sumant-se d’aquesta manera al compromís del festival amb l’economia circular i la sostenibilitat. També en aquest àmbit, el Gargar vol esdevenir un model cultural responsable i alineat amb els reptes ambientals actuals.
Una xarxa d’aliances que fa possible el festival
El Gargar 2025 ha estat possible gràcies a l’impuls de l’Ajuntament de Penelles, amb el suport de més de 100 voluntaris i l’Associació de Festes i Cultura de Penelles i la col·laboració d’un ampli teixit de patrocinadors i entitats. Destaquen empreses com BonÀrea, MTN Colors, Pintures Lepanto, San Miguel, Tecnitel Plataformes, Comercial Pintures, Plusfresc, Vermut Izaguirre, Circuit Urgellenc, Castell del Remei i Sircat, així com la tasca de direcció artística de Binòmic Art & Media i la direcció de tallers a càrrec d’Olga Cortadelles (Estampart).
Amb una dècada d’història, el Gargar s’ha convertit en molt més que un festival: és un espai de transformació, un projecte cultural arrelat al territori i una comunitat viva que creix cada any amb nous públics, nous murals i noves complicitats. L’edició d’enguany ha estat una celebració d’aquest camí compartit, amb la mirada posada en el futur.