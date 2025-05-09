Teresa Ibars, finalista del Premi Llibreter
L'escriptora lleidatana ha estat nominada en la categoria de literatura catalana per l'obra 'La mort de l'altre. Memòria arran de terra' publicada per Comanegra
L'escriptora lleidatana Teresa Ibars ha estat reconeguda com a finalista del prestigiós Premi Llibreter en la categoria de literatura catalana amb la seva obra "La mort de l'altre. Memòria arran de terra", publicada per l'editorial Comanegra.
En aquesta XXVI edició del certamen, Ibars comparteix nominació amb Montse Albets, per "Només terra, només pluja, només fang" (Edicions del Periscopi), i Maria Guasch, amb "Les petites vampires" (L'Altra Editorial). El Gremi de Llibreters de Catalunya, organitzador d'aquests guardons, ha fet pública la llista de finalistes, tot destacant la qualitat literària de les obres seleccionades.
Un premi amb prestigi i trajectòria
El Premi Llibreter s'ha consolidat com un dels reconeixements més valorats dins l'àmbit editorial català, amb el doble objectiu de destacar obres d'alta qualitat literària que mereixen més difusió i reivindicar la figura del llibreter com a prescriptor cultural. La cerimònia de lliurament tindrà lloc el proper 17 de juny a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona, on es donaran a conèixer els guanyadors definitius.
Categories i procés de selecció
L'edició d'enguany manté les sis categories establertes l'any passat: Literatura Catalana, Altres Literatures, Àlbum Il·lustrat, Literatura Infantil i Juvenil catalana, Literatura Infantil i Juvenil d'altres literatures i Assaig, pensament i altres narratives. A més, durant l'acte es retrà homenatge als llibreters i llibreteres amb 35 anys de dedicació ininterrompuda a l'ofici.
Les llibreries agremiades amb dret a vot seran les encarregades de determinar les obres guanyadores en cadascuna de les categories.