Arranca el ‘Segrià Corals’ a Alcarràs
El primer concert de la 19 edició del cicle va reunir més de 150 assistents a l’església de l’Assumpció. Homenatge a la tradició musical de Montserrat amb motiu del seu mil·lenari
Més de 150 persones van assistir diumenge a la tarda al primer concert del 19 cicle Segrià Corals, que es va celebrar a l’església de l’Assumpció de Alcarràs. Van actuar les corals La Lira de Torres de Segre, Montserratina de Raimat i L’Alzina d’Alcarràs, totes amb un repertori divers des d’havaneres a cançons de Lluís Llach, i amb dos cants comuns: El Virolai i l’Stella Splendens. En aquesta edició, el Segrià Corals ret homenatge a la tradició musical del monestir de Montserrat amb motiu de la celebració del seu mil·lenari.
L’acte d’inici del cicle coral va comptar amb la presència de Montse Parra, directora dels serveis territorials de la conselleria de Cultura a Lleida, que va elogiar “la tasca enriquidora que porten a terme els cors”. També hi van ser presents l’alcalde d’Alcarràs, Gerard Companys; el president del consell comarcal del Segrià, David Masot; l’alcaldessa de Puigverd de Lleida, Úrsula Barrufet, i el vicepresident tercer del consell i cap de l’àrea de Cultura, Àlvaro Boqué.