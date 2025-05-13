ENTITATS
Una dècada d’improvisació artística
El Col·lectiu Free’t celebra dijous el desè aniversari amb un concert a l’Auditori de Lleida. Hi actuaran artistes de diferents disciplines del grup i altres creadors
El Col·lectiu Free’t, format per una vintena d’artistes de diferents disciplines que basen la seua feina en la improvisació, celebra aquest any una dècada d’exploració i expressió musical. Per commemorar l’efemèride, aquest dijous a les 20.00 hores, el Col·lectiu Free’t protagonitzarà el concert especial titulat Fish & Free’ts, a l’Auditori Municipal Enric Granados de Lleida. Es tracta d’una trobada en la qual els diferents artistes compartiran escenari amb col·laboradors (músics, poetes i altres creadors) i amics, amb qui “hem creat llaços al llarg dels anys”, afirmen des del grup.
Les entrades per assistir al concert, que tindrà lloc a la sala 2, es poden comprar al web culturalleida.koobin.com, per un preu de 8 a 10 euros.
Fundat i dirigit pel músic i compositor Arnau Millà Benseny, el Col·lectiu Free’t té seu a Lleida i basa el seu treball en la composició artística en temps real. Es tracta d’un dels grups més longeus del món en la composició del soundpainting, el llenguatge universal de senyals ideat pel compositor nord-americà Walter Thompson el 1974, per a la composició multidisciplinària en viu. Des de la creació del col·lectiu, el 2015, els seus artistes han portat a terme més de 140 actuacions i tallers al voltant de Catalunya, la majoria a Lleida i a Barcelona, però també a Tàrrega, Balaguer, Penelles, la Pobla de Cérvoles, Amposta o Olot, entre d’altres.
A més, des de l’any 2017, el Col·lectiu Free’t és una de les companyies residents de l’Auditori Enric Granados de la ciutat.