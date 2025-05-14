PATRIMONI
Activitats i portes obertes en dotze museus de tot Lleida
Dissabte i diumenge, per celebrar el Dia Internacional d’aquests equipaments
La Xarxa de Museus de les Terres de Lleida i Aran, que reuneix a una dotzena d’equipaments culturals, organitzarà dissabte vinent i diumenge activitats gratuïtes i portes obertes en ocasió del Dia Internacional dels Museus, que se celebra cada any el 18 de maig. Representants dels museus lleidatans van presentar ahir aquesta cita en un acte en el Museu Hidroelèctric de Capdella, a la Vall Fosca (Pallars Jussà). El lema d’aquest any, El futur dels museus en comunitats en canvi constant, posa el focus en el seu paper transformador en un món sotmès a profunds canvis socials, tecnològics i mediambientals. Així, alguns centres han organitzat activitats que pretenen, precisament, mostrar com la investigació aporta nous coneixements i noves mirades sobre les respectives col·leccions, com el Museu de la Conca Dellà, el de la Val d’Aran, el de Cervera o el de Capdella.
Les exposicions temporals també tindran protagonisme, per exemple amb la inauguració al Museu de la Noguera deTamis/Tamiz, de Patricia Dauder, que situa en un mateix espai objectes i fragments de l’època andalusina i l’obra contemporània d’aquesta artista.
Entre les activitats, destaquen les visites guiades, alguna de teatralitzada com la del Museu de Capdella, i altres de també singulars com la de racons amagats de la Catedral organitzada pel Diocesà de la Seu d’Urgell.
Museus com el Morera, el de Lleida, el de Cervera o el de la Noguera han preparat sessions especials dissabte per la Nit dels Museus, mentre que la totalitat dels dotze equipaments presenten a les xarxes socials objectes de les seues col·leccions que mostren els canvis socials.
Objectes amb història del Col·legi Episcopal
El Museu de Lleida va inaugurar ahir la mostra temporal Quan els objectes es converteixen en història, fruit del treball desenvolupat per alumnes de 4t d’ESO del Col·legi Episcopal de Lleida a partir de l’exposició Una altra història, que es va exhibir al museu l’any passat. Des de roba a jocs, cartes o llibres, cada objecte amaga darrere un record i una petita història familiar.