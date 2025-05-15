BÉNS
Monumenta s’expandeix a Raimat
L’associació dedicada a la conservació de castells i edificis històrics obre la seua primera seu a Lleida. Difondrà el patrimoni mitjançant iniciatives obertes al públic
L’associació Monumenta, entitat sense ànim de lucre que agrupa els propietaris de més de 200 castells i edificis catalogats de Catalunya, va presentar ahir a la Seu Vella de Lleida la seua nova delegació territorial amb una jornada que va concloure al Castell de Raymat. Precisament, aquest espai serà la seu de la nova delegació.
Es tracta de la primera filial que l’associació obre fora de Barcelona i funcionarà sota el lideratge d’Elena de Carandini, presidenta del Castell de Raymat i de la Fundació Comunitària Raimat Lleida, i membre de la junta de Monumenta.
“Tenim un patrimoni molt interessant que hem de potenciar i ho aconseguirem creant vincles entre entitats, visibilitzant espais i històries”, va apuntar ahir De Carandini, que va afegir: “Des del Castell de Raymat he pogut comprovar com el patrimoni pot funcionar com a motor regeneratiu, amb projectes com el Raimat Arts Festival (que torna l’octubre del 2025), amb els quals pretenem contribuir a situar Lleida en el mapa.”
Per la seua part, Victoria Bassa, presidenta de Monumenta, va assegurar que, amb l’obertura de la delegació, “comencem una nova etapa a Ponent. Lleida és un territori amb un patrimoni vast, divers i potent”.
Així mateix, la regidora de Cultura de l’ajuntament de Lleida, Pilar Bosch, va posar en relleu la “resiliència necessària per cuidar i conservar espais històrics i patrimonials”, i va apuntar que “les administracions hem de donar suport i a les entitats que exerceixen aquests projectes estratègics a la ciutat i acompanyar-les”.