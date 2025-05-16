PATRIMONI
Museus ‘after hour’ demà a Lleida
Una dotzena d’espais culturals de la ciutat obriran portes fins a mitjanit amb propostes per a tots els públics. Des de visites guiades per exposicions fins a concerts i projeccions
Onze museus i equipaments culturals de Lleida, que sumen una dotzena d’espais, celebraran demà dissabte la Nit dels Museus, amb portes obertes de 20.00 a 24.00 hores, un horari radicalment diferent a l’habitual, i l’organització d’activitats gratuïtes per a tots els públics amb l’objectiu de difondre encara més aquests “temples de l’art”, com va destacar ahir la regidora de Cultura de la Paeria, Pilar Bosch, en la presentació d’aquesta iniciativa, acompanyada per la directora del Museu de Lleida, Clara Arbués.
La Nit dels Museus s’organitza a la capital del Segrià –i també en altres equipaments de Ponent, com Balaguer, Cervera, la Val d’Aran, Guissona i l’Ecomuseu d’Àneu coincidint a final de setmana amb el Dia Internacional dels Museus, el 18 de maig, instaurat el 2005 pel Consell d’Europa.
Així, es preveu aquesta obertura nocturna al Museu de Lleida i el Morera Museu d’Art Moderns i Contemporani de Lleida, a més dels equipaments municipals del Museu de l’Aigua (a més del Dipòsit del Pla de l’Aigua), el Roda Roda, el Centre d’Art Contemporani La Panera, la Sala d’Exposicions de l’ajuntament (l’antiga sala Leandre Cristòfol) i el Castell Templer de Gardeny. També s’afegiran a la Nit dels Museus el Turó de la Seu Vella, la sala temàtica d’Arts Gràfiques de la diputació de Lleida a la Caparrella, CaixaForum Lleida i la Fundació Sorigué.
Entre les activitats musicals, Genís Bagés oferirà un avenç del seu pròxim disc, Fato, a la Panera (20.30 hores); la Seu Vella acollirà un concert del guitarrista José Antonio Chic (22.00); Ponent Roots punxarà a la plaça del Museu de Lleida (22.00), mentre que CaixaForum oferirà fins a tres sessions de jazz tradicional amb la 5 O’Clock Jazz Band (19.00, 20.00 i 21.00). Al Roda Roda, Marta Casals en protagonitzarà una performance de dansa (20.00 i 21.00). També hi haurà projeccions a la Fundació Sorigué i al Dipòsit del Pla de l’Aigua, a més d’art digital generatiu al Morera.
Avui arranquen les activitats del Dia Internacional dels Museus
Encara que demà i diumenge tindran lloc les portes obertes i activitats per celebrar el Dia Internacional dels Museus, alguns equipaments de la Xarxa de les Terres de Lleida i Aran ja han programat cites per avui divendres. Així, el Museu de la Noguera a Balaguer inaugurarà la instal·lació Tamis/Tamiz, de Patricia Dauder (19.00 hores); el Museu Catedral de la Seu d’Urgell oferirà la visita guiada Els racons amagats de la Catedral (17.00); el Musèu dera Val d’Aran a Vielha oferirà una singular visita guiada a càrrec de l’Associació de Discapacitats d’Aran (11.00), i l’Ecomusèu de Vilamòs estrenarà l’exposició El viatge de la llum (18.00).