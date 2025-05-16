HISTÒRIA
Reivindiquen Anselm Clavé en el seu bicentenari
L’Institut d’Estudis Ilerdencs obre el cicle dedicat a l’escriptor, músic i polític amb una conferència a càrrec dels historiadors lleidatans Manel Lladonosa i Quintí Casals
L’Institut d’Estudis Ilerdencs va estrenar ahir el cicle J. Anselm Clavé: la veu del poble amb la conferència El temps d’Anselm Clavé: Renaixença i republicanisme, a càrrec dels historiadors Manel Lladonosa i Quintí Casals. L’IEI ha organitzat aquesta proposta cultural i acadèmica per recordar i reivindicar la figura d’aquest músic, compositor, escriptor i polític clau en la cultura popular catalana del segle XIX, amb motiu dels 200 anys del seu naixement. La xarrada es va centrar en el context polític i cultural de Clavé, entre la Renaixença catalana i el republicanisme federal, posant especial èmfasi en Lleida, mostrant alguns exemples concrets de la presència republicana a la ciutat. Era el cas de Pi i Margall, de qui l’any passat es va celebrar també el bicentenari del naixement. Manel Lladonosa, catedràtic d’Història Contemporània de la Universitat de Lleida, actualment jubilat, ha investigat i publicat sobre la història del catalanisme i del moviment obrer, la història religiosa i la del segle XIX a Lleida. Per la seua part, Quintí Casals és doctor en Història per la Universitat de Lleida, especialitzat en el segle XIX a Lleida, Catalunya i Espanya a través de diversos llibres, articles i col·laboracions en projectes d’investigació.
El cicle dedicat a Anselm Clavé seguirà la setmana que ve, el dijous 29, de la mà de la musicòloga Anna Costal, amb la xarrada D’Icària a la República Federal. Li prendrà el relleu el 12 de juny Lluís Marc Herrera, doctor en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona, que parlarà sobre Els Cors Clavé a Lleida.
Després de l’estiu, el cicle es completarà amb un concert del grup De Canendi Elegantia (18 de setembre) i la mostra Els Cors Clavé i la ciutat de Lleida a la sala Zona Zero de l’IEI, visitable del 3 d’octubre al 30 de novembre.