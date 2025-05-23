Andorra cancel·la l'exposició d'art prohibit per motius de "seguretat nacional" poc després d'inaugurar-la
La decisió s'ha pres després de retirar la portada de 'Charlie Hebdo' posterior a l'atemptat del 2015, generant una polèmica sobre la llibertat d'expressió
El comú d'Escaldes-Engordany ha decidit cancel·lar definitivament l'exposició de la col·lecció del Museu de l'Art Prohibit de Tatxo Benet a l'Espai Caldes d'Andorra. Aquesta decisió s'ha pres poc després de la inauguració, quan la cònsol major Rosa Gili va ordenar retirar la portada de la revista Charlie Hebdo publicada després de l'atac jihadista del 7 de gener de 2015, on van morir dotze persones.
En un comunicat oficial emès dijous a la nit, les autoritats comunals han justificat la mesura pel context d'elevada alerta terrorista que afecta els països veïns, amb nivells molt alts tant a Espanya com a França. També han esmentat la proximitat dels Jocs dels Petits Estats com a factor determinant, considerant que mantenir l'exposició podria comportar "riscos per a la seguretat nacional". El comú ha informat d'aquesta decisió tant al govern andorrà com a la Policia.
Tot i la polèmica generada, la corporació ha volgut deixar clar el seu "compromís amb la llibertat d'expressió i el foment d'una cultura crítica", però sempre "dins d'un marc que garanteixi la seguretat i el benestar col·lectiu". La mostra, que inicialment havia d'estar oberta fins al 20 de setembre, ha quedat definitivament clausurada.
Reacció del Museu de l'Art Prohibit
La resposta del Museu de l'Art Prohibit no s'ha fet esperar. En un comunicat, han manifestat el seu rebuig a qualsevol forma de censura, reafirmant que el seu compromís amb la llibertat d'expressió és "total" i que no poden acceptar "que es prohibeixi una obra determinada sense que afecti tota la col·lecció".
Carles Guerra, comissari de la mostra i director artístic del museu, ha explicat la importància del conjunt de l'exposició: "Quan jo com a curador, poso la portada de Charlie Hebdo al costat de les fotos de les víctimes, estic dient que això forma un cos únic.... Treure la portada és treure-li alguna cosa a les fotos de les víctimes. I així amb tota l'exposició".