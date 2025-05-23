Mor el fotògraf brasiler Sebastião Salgado als 81 anys
El fotògraf brasiler Sebastião Salgado va morir aquest divendres als 81 anys, van anunciar l’Acadèmia de Belles Arts de França i el Terra Institute, fundada per ell mateix. "Amb immensa tristesa comuniquem la mort de Sebastião Salgado, el nostre fundador, mestre i etern inspirador", va indicar Terra Institute en un missatge a Instagram. L’Acadèmia, per la seua part, va anunciar amb "immensa tristesa" la mort de Salgado, un dels seus membres des del 2014.
Nascut a l’estat brasiler de Minas Gerais el 1944, Salgado es va fer mundialment famós per la seua cobertura en blanc i negre de conflictes i d’alguns dels principals drames que afecten la humanitat, com l’emigració, la pobresa o la destrucció del medi ambient.
Un reportatge seu sobre les condicions de vida dels 'garimpeiros', miners d’or que actuen il·legalment al Brasil, va donar la volta al món el 1987.
"Sebastião va ser molt més que un dels fotògrafs més importants del nostre temps (...) Va sembrar esperança on hi havia devastació i va donar vida a la creença que la reparació ambiental és també un profund acte d’amor per la Humanitat", va assenyalar Terra Institute. "La seua lent va revelar el món i les seues contradiccions; la seua vida, el poder de l’acció transformativa," va afegir. Salgado va aconseguir alguns dels principals premis mundials, com el Príncep d’Astúries de les Arts (1998), el guardó d’honor dels Sony World Photography Awards(2024), o el premi Rey d’Espanya de Periodisme (1988).