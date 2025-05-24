EXPOSICIONS
Cancel·len a Andorra una mostra al censurar una obra
Escaldes la retira “per seguretat nacional” i el comissari és contrari a la decisió
La mostra titulada La censura és la comissària d’aquesta exposició va ser cancel·lada a Andorra hores després de la inauguració a l’Espai Caldes aquest dijous a la nit, “per motius de seguretat nacional”, segons va indicar el comú (ajuntament) d’Escaldes-Engordany. Es tracta d’una mostra itinerant de la col·lecció del Museu de l’Art Prohibit de Barcelona, propietat de l’empresari i periodista lleidatà Tatxo Benet, que recopila peces censurades, agredides, denunciades o retirades d’exposició. La d’Andorra era la primera parada internacional prevista per a aquesta mostra.
Segons van explicar des del Museu de l’Art Prohibit en un comunicat, poc abans de celebrar-se l’acte d’inauguració a Andorra, la cònsol major del Comú d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, hauria fet despenjar la portada que la revista satírica francesa Charlie Hebdo va publicar una setmana després de patir un atac terrorista el 2015, que va costar la vida a dotze persones. La cancel·lació va ser criticada des de la pinacoteca barcelonina, que assegura que “no es pot admetre que es prohibeixi una obra sense que afecti tota la col·lecció”.
Així mateix, el comissari de la mostra i director artístic del Museu de l’Art Prohibit, Carles Guerra, va assenyalar que “quan jo, com a curador, poso la portada de Charlie Hebdo al costat de les fotos de les víctimes, estic dient que això forma un cos únic... Treure la portada de l’exposició és treure alguna cosa a les fotos de les víctimes”.
En declaracions als mitjans, Gili va justificar la decisió de retirar l’obra assegurant que “prefereixo censurar que anar a un funeral” i va apel·lar al context internacional i al risc d’atemptats terroristes, amb alerta de 4 sobre 5 a Espanya i de 5 sobre 5 a França. “Els atemptats els hem tingut a prop de casa; el 2017 a les Rambles i a Cambrils; a l’estació d’Atocha; i l’assassinat de l’equip de Charlie Hebdo a França”, va assenyalar. També va al·legar motius de seguretat per la proximitat amb l’inici dels Jocs dels Petits Estats d’Europa, que comencen dilluns. La cònsol major va reconèixer que “va censurar la censura” per motius de “seguretat nacional”. Davant de la negativa del museu de continuar amb l’exposició sense aquesta peça, Gili va decidir cancel·lar-la. Com a mesura de protesta, es va fer una concentració a les portes del museu.