CINE
Simón i Laxe, a la recerca de la Palma d’Or a Canes
Les seues pel·lícules, ‘Romería’ i ‘Sirat’, competeixen avui pel màxim guardó del certamen. ‘Resurrection’ divideix el públic
Després d’onze intensos dies de cine, 22 pel·lícules aspiren a la Palma d’Or al Festival de Canes, el palmarès del qual es coneixerà avui. Entre aquestes es troben Romería, de la cinesta catalana Carla Simón, i Sirat, d’Oliver Laxe. Competeixen amb títols com Resurrection, del xinès Bi Gan, Sentimental Value, del noruec Joachim Trier, i O agente especial, del brasiler Kleber Mendonça Filho. No és una edició en què una pel·lícula hagi concitat l’acord de la crítica, amb part apostant fort per Resurrection, film que també ha provocat una forta oposició i que és una història molt complexa per suscitar el consens del jurat.
L’actriu francesa Juliette Binoche és la presidenta del jurat, en el qual també hi ha els seus col·legues Halle Berry, Jeremy Strong i Alba Rohrwacher; els directors Hong Sangsoo, Carlos Reygadas, Dieudo Hamadi i Payal Kapadia, i l’escriptora Leïla Slimani. Són ells els que han de posar-se d’acord per anunciar avui un palmarès en el qual la recompensa grossa és la Palma d’Or, que en l’última edició va ser per a Anora de Sean Baker. En la jornada d’ahir també va irrompre amb força Un simple accident, un film molt polític, amb una forta càrrega de violència en el contingut i que ha permès veure per primera vegada en quinze anys el realitzador iranià Jafar Panahi al festival després d’haver estat empresonat.