CERTAMEN
Un Dansàneu amb moltes estrelles
Emma Vilarasau, Carlos Cuevas, Quimi Portet, Mayte Martín, Salvador Sobral i Judit Neddermann, al Festival de les Valls d’Àneu. Del 25 de juliol al 3 d’agost, amb 35 propostes en 27 espais
La 34 edició del Dansàneu serà més mediàtica que mai, amb una àmplia programació de dansa però també farcida d’estrelles de les arts escèniques i la música. Rostres molt coneguts del cine i televisió catalanes com Emma Vilarasau, Jordi Bosch, Carlos Cuevas i Rosa Renom compartiran presència aquest estiu a les Vall d’Àneu amb figures de la música com Quimi Portet (uns mesos abans del seu retorn a El Último de la Fila), Judit Neddermann, el portuguès Salvador Sobral (guanyador d’Eurovisió el 2017) o la gran cantant de flamenc i boleros Mayte Martín. Entre les propostes destacades de dansa, l’actuació de la companyia de Toni Mira; la fusió entre flamenc i dansa tradicional basca amb la bailaora Adriana Bilbao i el ballarí Jon Maya; la dansa vertical de la companyia de Berta Baliu i una creació especial per commemorar el retorn un segle després d’una taula del retaule d’Escalarre, que interpretarà Aleix Martínez. Aquest coreògraf i ballarí barceloní, actualment al Ballet d’Hamburg, va ser qui ahir va oferir a la Seu Vella de Lleida un aperitiu del solo de dansa que protagonitzarà a l’església de Sant Martí d’Escalarre. Va tancar així la presentació a la capital del Segrià del Dansàneu, a càrrec de la seua directora, Rut Martínez, i del president del Consell Cultural de les Valls d’Àneu, Ferran Rella, acompanyats per la vicepresidenta de l’IEI, Estefania Rufach, i la delegada de Cultura a l’Alt Pirineu i Aran, Iolanda Ferran. A la tarda, l’esdeveniment es va presentar al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), retransmès en directe per Lleida TV.
El certamen oferirà en deu intenses jornades del 25 de juliol al 3 d’agost un total de trenta-cinc propostes en fins a vint-i-set espais repartits entre els quatre municipis aneuencs, amb espectacles diaris durant tres franges horàries (migdia, tarda i nit).
El festival girarà aquest any al voltant del lema Patrimoni i comunitat, amb la voluntat de posar en relleu el patrimoni en totes les seues dimensions: no només monumental i arquitectònic sinó també natural, immaterial i lingüístic. Com va dir sobre això la directora, “el patrimoni no és només allò que es veu, sinó allò que ens configura com a societat”. El patrimoni també com a vincle, com va destacar Rella sobre un Dansàneu que persegueix un any més “situar Àneu com un territori que es projecta a través de la cultura”.