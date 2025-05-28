MÚSICA
Albert Guinovart i el Quartet Teixidor, demà a Lleida
L’Auditori Enric Granados de Lleida acollirà demà dijous (20.00 h) el tercer gran concert de piano d’aquest mes de maig de l’Any Viñes, que commemora al llarg d’aquest 2025 els 150 anys del naixement del músic i compositor lleidatà. El reconegut pianista i compositor Albert Guinovart i el Quartet Teixidor, formació resident de l’Auditori formada per Joan Espina i Joan Marsol als violins; Jordi Armengol a la viola i Xavier Roig al violoncel, seran els protagonistes d’una vetllada musical en la qual es recordarà de forma especial Ricard Viñes.
D’aquesta manera, per obrir el concert, el públic podrà escoltar tres de les moltes obres que va estrenar Viñes (de Séverac, Debussy i Granados) i que demostren que era un pianista totalment implicat en la música d’avantguarda. I també el Quintet en sol menor op. 49 de Granados, amic de Viñes, una obra plena de lirisme i contrastos que lamentablement s’interpreta poc als escenaris del país.
En la segona part, Guinovart i el Quartet Teixidor oferiran el Quintet en Mib M, op. 44 de Schumann, compositor molt apreciat tant per Viñes, que el va interpretar durant tota la seua carrera, com per Granados, amb el qual tenia moltes similituds en la seua escriptura pianística.