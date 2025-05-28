HISTÒRIA
Reedició actualitzada d’‘El Complot de Garraf’
La història de l’atemptat a Alfons XIII a Catalunya el 1925
El periodista Joan Creixell (1946-1994) va publicar el 1988 el llibre El Complot de Garraf, tot un referent històric sobre el frustrat atemptat per assassinar Alfons XIII a finals de maig del 1925, aleshores de visita a Catalunya, en plena dictadura de Primo de Rivera. A dos dies que es compleixi el centenari, l’Institut d’Estudis Ilerdencs de Lleida va acollir ahir la presentació de la reedició actualitzada d’aquell llibre a Dalmau Editor. L’acte va comptar amb la participació del director de l’IEI, Andreu Vàzquez; l’escriptor Antoni Gelonch; l’historiador Tomàs Callau (que ha participat en la reedició juntament amb el també historiador Fermí Rubiralta); i la responsable de la comissió del Centenari del Complot de Garraf, Rosa Maria Codines.
El doble intent d’atemptat dels escamots de Bandera Negra, subgrup d’Estat Català –primer el dia 29 aprofitant el pas d’Alfons XIII per la plaça Catalunya, i el segon l’endemà tractant de fer esclatar el tren reial pel túnel del Garraf–, va acabar fracassant a causa de delacions i infiltracions. Això sí, els activistes detinguts van patir tortures, vexacions i un consell de guerra. En el fallit magnicidi van participar Miquel Badia, de Torregrossa, i Deogràcies Civit, de l’Espluga Calba; així com Marcel·lí Perelló, de pares lleidatans.