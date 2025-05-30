MUSEU
Llibre d’artista amb xilografies del lleidatà Jordi Jové
El Museu Picasso de Barcelona acollirà dimarts vinent (19.00 h) la presentació d’un llibre d’artista amb xilografies de l’artista lleidatà Jordi Jové (Seròs, 1961). El volum, d’edició limitada, firmat i numerat, porta per títol Bhreg, que és l’arrel lingüística indoeuropea de la paraula francesa bricoleur, “hàbil amb les mans”. L’obra reuneix set xilografies de gran format de Jové, acompanyades de tres poemes originals en català del poeta, assagista i crític d’art barceloní Vicenç Altaió (i traduïts al castellà, francès i anglès).
La xilografia és una tècnica de gravat en fusta que s’utilitza per crear imatges i textos en relleu, que després s’imprimeixen sobre un suport com el paper. Jové ha creat així set imatges d’icones pròpies i referents i Altaió les ha interpretat amb paraules en un exercici artístic en el qual tots dos autors interroguen les obres pictòriques amb la voluntat d’aprofundir en un món d’universos desconeguts.
Jové i Altaió presentaran aquest llibre d’artista acompanyats per Teresa Blanch, historiadora de l’art, comissària d’exposicions i exdegana de la facultat de Belles Arts de la UB; i Rocío Santacruz, galerista i editora, fundadora i directora d’ArtsLibris.