RECONEIXEMENT
Pere Lluís Font reivindica la llengua i la nació catalanes
El filòsof pallarès rep el Premi d’Honor de les Lletres
El filòsof i teòleg lleidatà Pere Lluís Font (Pujalt, Pallars Sobirà, 1934) va rebre ahir el 57 Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, que li va atorgar Òmnium Cultural el març passat. En una gala en un abarrotat Palau de la Música Catalana, Font va posar l’accent del seu discurs en la importància de la llengua i la nació catalanes. El guardonat va remarcar que és “una manera de veure el món” i que “despunta la personalitat dels seus parlants”, per això va demanar que es reforci el català amb la “màxima eficiència” per remuntar “la caiguda de l’ús social”. Font va dubtar que hi pugui haver persones perfectament bilingües, però es va mostrar convençut que “no hi ha pobles bilingües”, sinó monolingües, encara que convé ser poliglots, per afegir que “qui només coneix la seua llengua, no coneix ni la seua”. En clau personal, Font va assegurar que “sempre m’ha agradat presentar-me com un pagès del Pallars, que va canviar l’ofici de llaurar la terra per ensenyar filosofia, una altra manera de llaurar l’esperit”. El president d’Òmnium, Xavier Antich, va celebrar la tasca del guardonat i va aprofitar per reclamar que es deixi de reduir les hores de filosofia en l’ensenyament. A l’acte van assistir el president Illa i els ex Aragonès, Mas i Pujol, a més del ja emèrit bisbe de la Seu Joan-Enric Vives.