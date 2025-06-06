UNIVERSITAT
L’art del regadiu i el secà
El curs d’estiu de la UdL ‘Art i Territori’ d’Agramunt gira entorn d’aquesta temàtica. Amb ceràmica, vitralls i videocreació
Agramunt dedicarà l’11a edició del curs artístic d’estiu de la Universitat de Lleida (UdL) Art i Territori al paisatge de secà i de regadiu. Sota el títol Rec o Sec, el curs, que se celebrarà del 3 al 5 de juliol, reflexionarà sobre els camps de secà d’Agramunt i les seues moltes possibilitats després de l’arribada del reg. Ho farà explorant diferents tècniques com la ceràmica, els vitralls, el soil painting, la intervenció artística i la videocreació de la mà dels artistes Carme Malaret, Gerard Balcells, Serafina Balasch, Antonio de Almeida, Marc Sellarès i Sara Boldú. La coordinadora, Maria Codorniu, va explicar ahir alguns detalls com que el taller de ceràmica acabarà amb la dissolució de les peces o que el taller de vitralls comptarà amb l’explicació del procés creatiu dels vitralls de l’església de Santa Maria a càrrec de Balasch, que precisament es va inspirar en paisatges d’Agramunt secs, a punt de ploure, i després de l’arribada de l’aigua mostrant aquesta evolució. L’alcaldessa, Sílvia Fernàndez, va dir que és un curs “totalment consolidat” i la regidora de Cultura, Amanda Cardona, va posar de relleu “la singularitat d’Agramunt amb l’art contemporani”. Les inscripcions costen entre 30 euros (un dia) i 70 (les tres jornades, 50 per a alumnes de la UdL, Escola d’Art Ondara i Aula d’Extensió Universitària). El cartell és obra de Mur Bacardit, alumna de l’Escola d’Art Ondara.