MÚSICA
Espectacle ‘Òpera a les venes’, al Teatre Armengol de Bellpuig
El Teatre Armengol de Bellpuig va acollir ahir la penúltima posada en escena de la gira comarcal de l’espectacle Òpera a les venes, basat en la història de la construcció del Canal d’Urgell. Després de l’estrena a la Llotja de Lleida, el muntatge escenicomusical ha recorregut les comarques que rega el Canal d’Urgell i avui diumenge finalitzarà aquesta ruta a Ponts, a la sala 1 d’Octubre (19.00). L’abril de l’any que ve arribarà al Palau de la Música Catalana.