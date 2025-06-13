ART
La faceta més reivindicativa de Lluís Trepat, a la Sala Marsà
En el centenari de l’artista de Tàrrega
En el marc de la commemoració del centenari del naixement de Lluís Trepat (1925-2022), Tàrrega va inaugurar ahir una tercera exposició dedicada al pintor. La Sala Marsà exhibeix una desena de dibuixos que Trepat havia presentat en la històrica la Petite Galerie de Lleida el 1972, a més d’obres experimentals d’art òptic d’entre 1963 i 1965. El comissari, Francesc Gabarrell, va destacar que és la seua obra “més desconeguda i inèdita”. Amb referència als dibuixos, va afirmar que tenen una “actualitat aclaparadora” i mostren el seu vessant “més crític i políticament compromès”. L’alcaldessa, Alba Pijuan, va qualificar aquesta tercera exposició com un “petit tresor”. Aquesta mostra, que forma part de la triple exposició antològica L’avantguarda insubornable, es pot visitar fins al 28 de setembre. Tàrrega exposa un centenar d’obres de Lluís Trepat entre la Sala Marsà, el Museu Tàrrega Urgell, amb obres de la seua etapa abstracta, oberta també fins al 28 de setembre, i l’Arxiu Comarcal, juntament amb la seua biografia a partir d’arxius familiars, que es pot visitar fins al 8 de juliol.