Fangoria posa Lleida a tot techno

La quarta edició del Magnífic Fest de Lleida va arrencar ahir a tot techno amb els populars Alaska i Nacho Canut o, el que és el mateix, Fangoria, posant a ballar els milers de persones que van omplir la primera jornada del festival. En plena gira Del Tingo al Tango a todo techno, la popular Alaska va saltar a l’escenari amb una granonta brilli-brilli color xampany, secundada per un cos de ballarins i pel sempre elegant i hieràtic Nacho Canut als teclats.
Un “bona nit!” en català després de la primera cançó i ja es va posar els fans a la butxaca, afegint que “estem encantats d’estar aquí aquesta nit”. Dos hores abans, encara de dia, va obrir el festival el jove trio barceloní de pop electrònic liderat per la cantant Elena García, al qual va agafar el relleu la banda madrilenya Ultraligera amb el seu rock més alternatiu i grunge.
Després dels ritmes ballables de Fangoria, a partir de mitjanit estaven previstes les actuacions de Dorian i el seu indie-rock electrònic, el singular i inclassificable duo català Ladilla Rusa i la cantant, ballarina i coreògrafa de la Roca del Vallès Ouineta amb el seu pop energètic. La clausura de la primera nit del Magnífic Fest havia d’anar a càrrec del jove grup barceloní Ypnosi, amb el guitarrista lleidatà Mateu Alonso, guanyador l’any passat del concurs Stellart. Els grups d’avui dissabte Duncan Dhu, amb el veterà Mikel Erentxun al capdavant, i el navarrès Mike Izal seran avui dos dels principals reclams de la jornada cabdal de dissabte del Magnífic Fest, que també tindrà un àmplia oferta diürna i gratuïta en diversos punts de Lleida amb el Magnífic a la Ciutat.