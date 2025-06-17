Mor als 93 anys l’actor Manolo Zarzo
L’actor Manuel Zarzo, conegut artísticament com a Manolo Zarzo, ha mort aquesta passada nit a la localitat madrilenya de Pozuelo de Alarcón als 93 anys, han informat fonts de la seua família. El maig de l’any passat, Zarzo va ser sotmès a una operació de cor i li van col·locar un marcapassos, han afegit les mateixes fonts, que han expressat el desig de la família d’acomiadar-lo en la "més estricta intimitat" i només amb els amics més propers.
L’Acadèmia de Cine ha expressat les seues condolences per la mort de Zarzo a través de les seues xarxes socials i ha definit l’actor com a "molt estimat i admirat". La Unió d’Actors i Actrius també han lamentat en el seu compte d'X la mort de l’actor: "Deixa un ampli llegat teatral i cinematogràfic".