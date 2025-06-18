Tècnics aragonesos accedeixen al MNAC per avaluar l'estat de les pintures de Sixena
El govern d'Aragó accepta formar part del grup de treball tècnic pels murals en litigi
El govern d'Aragó ha acceptat formar part del grup de treball de "caràcter tècnic" per avaluar el trasllat de les pintures murals de Sixena. Segons han confirmat fonts del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) a l'ACN, el grup de treball s'ha constituït aquest dimecres i, per això, tècnics aragonesos han accedit al museu per avaluar l'estat de les pintures. El govern d'Aragó ha indicat que ha participat de la reunió de treball i que accepta participar del grup sempre que es faciliti un "cronograma" per comprovar que la voluntat de les diferents administracions, la catalana i l'estatal, és que les pintures de Sixena arribin al més aviat possible a l'Aragó.
Precisament, aquest dilluns el patronat del MNAC va acordar per unanimitat demanar una incidència d'execució al Suprem en la qual al·legarà la "incapacitat tècnica" del museu per traslladar les pintures murals de Sixena "en el termini establert per la llei d'enjudiciament civil ni tampoc tècnicament". L'equipament va presentar així un nou informe que constata la "impossibilitat" de restituir els frescos a la sala capitular del monestir "sense posar-los en risc".
Amb tot, el patronat va manifestar la "voluntat" de complir la sentència i va instar les administracions del consorci a crear un grup de treball "de caràcter tècnic" integrat "únicament per personal especialitzat" i amb tècnics de l'Aragó per avaluar els treballs per fer-la efectiva.
D'aquesta manera es va fer arribar al govern d'Aragó la "invitació" perquè s'integrés a la comissió tècnica, designant especialistes que "considerin convenients", que treballarien conjuntament amb els tècnics designats pel MNAC i les administracions consorciades, tant el Ministeri de Cultura, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona.