LITERATURA
El festival de novel·la negra Creixell.Crims distingeix la trajectòria de Pep Coll
L’escriptor rebrà el premi l’11 de juliol
El festival de novel·la criminal en català Creixell.Crims, la quarta edició del qual se celebrarà de l’11 al 13 de juliol en aquesta localitat del Tarragonès, distingirà amb el Premi Trajectòria del certamen l’escriptor pallarès Pep Coll “per ser el pare fundacional de la novel·la rural policíaca”, segons van destacar ahir els organitzadors en la presentació. Pep Coll (Pessonada, Pallars Jussà, 1949) compta amb una quinzena de novel·les publicades –a més de contes, narrativa breu, infantil i juvenil i fins i tot teatre–, amb títols que s’han submergit en el gènere negre com L’abominable crim de l’Alsina Graells (1999), el multipremiat Dos taüts negres i dos de blancs (2013) o el seu últim llibre, Els crims de la mel (2024).
El festival va informar a través d’un comunicat de les paraules d’agraïment de l’autor lleidatà. “Em fa molta il·lusió que des d’un poble de la costa s’interessin pels crims de muntanya. Estic molt agraït, ja que aquests premis a la trajectòria, encara que t’obliguin a mirar enrere, fan més il·lusió perquè no t’has presentat a cap concurs”, va afirmar Coll.
En la presentació del festival, amb l’alcaldessa de Creixell, Montserrat Muñoz, i la directora de l’esdeveniment, Raquel Gámez-Serrano, es va recordar que els objectius de Creixell.Crims són “fomentar la lectura de novel·la negra en català, difondre l’obra d’autors de gènere criminal i proporcionar un espai d’interacció entre autors i lectors, així com editors i altres agents vinculats a la literatura”. Coll rebrà el reconeixement al final de l’acte inaugural, l’11 de juliol al Casal Municipal. Entre els autors que participaran en els debats del dia 12 figuren els lleidatans Marta Alòs i Juan Cal.