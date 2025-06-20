EDUCACIÓ
La concessió de l’Aula de Teatre queda deserta
La Paeria afirma, tanmateix, que en “garanteix la continuïtat”. Els actuals gestors ja van anunciar que no s’hi presentarien
La licitació de la concessió de l’Escola Municipal d’Arts Escèniques, l’ens que ha de donar continuïtat a l’Aula de Teatre, ha quedat deserta. La Paeria va confirmar ahir que no ha rebut cap oferta per a la gestió, després que els actuals gestors renunciessin a seguir-hi al capdavant. No obstant, una portaveu municipal va assegurar que l’ajuntament en “garanteix la continuïtat”, sense donar més detalls de com es durà a terme. La pròrroga de l’actual concessió acaba el 31 d’agost.
El concurs va ser aprovat el 30 de maig i el regidor d’Educació, Xavi Blanco, va destacar llavors que la inversió municipal augmentaria en un 34%, que podrien fer ús d’espais com la Llotja i que incorporarien nous perfils, com un psicopedagog.
Tanmateix, els fins ara adjudicataris de l’Aula es van negar a tornar a presentar-s’hi al considerar que el nou model suposarà “la precarització de les condicions laborals dels treballadors” i la “disminució en la qualitat del servei” i veuen “enganyós” l’augment de l’aportació municipal.
Aquesta mateixa setmana, un centenar d’alumnes, pares i professors de l’Aula de Teatre es van manifestar en contra de la nova concessió, en una marxa silenciosa organitzada pel moviment Jovent per l’Aula. Va partir de tres punts, Auditori, carrer del Carme i carrer Sant Antoni, i va confluir a la plaça Paeria, on van llegir un manifest.
Consideren que aquest canvi pot modificar l’actual model educatiu i l’equip tècnic, i demanen “un finançament digne, sous justos per al professorat i una borsa de treball que ofereixi estabilitat”. De fet, veuen urgent municipalitzar l’Aula per evitar que “sigui una entitat privada que funciona com si fos municipal”.