El MNAC confirma reunions per al trasllat de les obres
El Govern retira de l’acta les referències a la fragilitat de les pintures de Sixena
El patronat del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) va confirmar ahir que el grup de treball per al trasllat de les obres de Sixena, format per l’Estat, Govern i ajuntament de Barcelona amb la participació del Govern d’Aragó i el mateix museu, ja han fet dos reunions.
En un comunicat, el MNAC va explicar que “els acords establerts s’estan desplegant amb tota normalitat i la màxima celeritat”. També va confirmar que es presentarà “de forma imminent” en seu judicial una incidència d’execució de sentència “com estava previst”.
Així es va pronunciar després que transcendís que la Generalitat ha retirat de l’acta de la reunió celebrada fa uns dies les referències a la fragilitat dels murals. Així ho van confirmar fonts del Govern aragonès, que també van especificar que no han firmat cap document. Amb tot, en les reunions ja es parla de calendari per al trasllat i el debat se situa entorn dels nou mesos, una data que Aragó veu molt llunyana.
“No estem d’acord amb els termes plantejats perquè poden ser menors. No s’ha de dilatar el compliment de la sentència”, va assegurar ahir la vicepresidenta aragonesa, Mar Vaquero. “Es pot fer el compliment de la sentència sense haver de recórrer a vies més coercitives o d’execució forçosa”, va remarcar.
Per la seua part, Jorge Español, advocat de l’ajuntament de Vilanova de Sixena, ja ha presentat un escrit davant del Jutjat de Primera Instància d’Osca demanant mesures preventives que assegurin l’execució de la sentència.
D’altra banda, en l’escrit, el consistori demana l’embargament dels béns del MNAC fins que es faci efectiu el retorn. Es xifra el valor de les pintures en mil milions d’euros i es planteja un embargament per un mínim de 150 milions.
L’escrit també reclama un dispositiu de vigilància de les pintures les 24 hores del dia i que es tanquin les sales del museu on s’exposin.
Pilar Alegría: “La sentència del Suprem s’ha de complir”
■ La ministra d’Educació, Formació Professional i Esports, Pilar Alegría, va assegurar ahir que la sentència del Tribunal Suprem que obliga Catalunya a tornar a Aragó les pintures murals de la sala capitular del monestir de Sixena és “absolutament clara i s’ha de complir, no hi ha ni excuses ni peròs”. Abans de la seua intervenció en un acte d’UGT Aragó a Saragossa, i davant de l’aprovació de dos mocions de Junts i ERC que insten la Generalitat a oposar-se a la devolució a Aragó d’aquests béns, la portaveu del Govern central va explicar que la resolució del TS “diu molt clarament que aquests béns han de tornar d’on mai no haurien d’haver sortit”. Alegría va al·ludir a la comissió tècnica creada perquè es dugui a terme aquesta devolució “amb les millors garanties”.