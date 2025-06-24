INICIATIVES
Del campus a les discoteques
Els Nens del Suc són el nou corrent del lleure nocturn de Lleida, una alternativa a la música comercial. Sis companys de la UdL van passar d’organitzar festes en cases per a amics a omplir un pavelló amb 1.000 persones i treballar amb artistes de talla mundial com Yung Beef
De muntar festes en cases per a amics a treballar amb artistes de talla mundial com Yung Beef i omplir un pavelló amb més de 1.000 persones per a la festa major de Lleida. Els Nens del Suc són un grup de sis nois nascuts el 2003: Genís Melero, Miquel Colell, Roger García, Joan Damià Espina, Christian Ibars i Roger Ruiz. Es van conèixer estudiant Administració i Direcció d’Empreses (ADE) a la UdL i van buscar crear una comunitat amb esdeveniments alternatius a les festes comercials de Lleida. Van començar a organitzar diferents trobades el 2022 i després de tres anys i una quinzena d’esdeveniments en diferents discoteques de la ciutat es posicionen com un nou corrent de la nit lleidatana. Genís Melero, el director musical del grup, en declaracions a SEGRE subratlla que “mai no vam pensar que això arribaria tan lluny. El que va començar com sis amics i companys de classe fent festes en cases està sent una revolució en el lleure nocturn a Lleida. Part del nostre èxit és que, quan vam començar amb el projecte, la nostra intenció mai no va ser la de guanyar diners sinó expandir l’estil de música tan específic que a nosaltres ens agrada. Tot ho fem de cor, la nostra inversió per a aquest projecte ha estat mínima i en dos anys hem pogut treballar amb artistes amb més de tres milions d’escoltes mensuals a Spotify, com Yung Beef, i col·laborar amb altres festes importants a Espanya com Sudor de Barcelona”.
Malgrat començar el projecte només plantejant diferents festes per Lleida, el projecte creix, plantejant obrir noves fronteres per arribar a altres parts d’Espanya, al món de la moda o gestionant les carreres d’artistes emergents de la ciutat. “Ens agrada explorar nous mercats. A nivell de festes volem anar a ciutats com Girona o Mallorca i col·laborar al País Basc. A més, recentment hem començat en la moda amb unes bufandes del col·lectiu que han triomfat. Avui dia estem treballant en una col·lecció de roba juntament amb Martín Funes, el nostre dissenyador gràfic. Finalment, juntament amb Genís, tenim un projecte d’una agència de management en la qual ja comptem amb diversos artistes locals”, declara Espina sobre el futur del projecte.
Els segells característics de les seues festes són l’exclusivitat, no tenen dates fixes i l’autenticitat dels esdeveniments. Roger García, tresorer i assessor creatiu, explica que “la nostra proposta va molt més enllà, nosaltres sempre hem intentat tenir la nostra pròpia identitat pel que fa al transcurs de la festa. Hem fet les coses que ens venen de gust i que sempre havíem volgut veure en els esdeveniments en els quals anàvem. En un dels nostres, ens va semblar bona idea que el Genís entrés al seu DJ set des del cel, doncs així ho vam fer, amb uns arnesos, una corda i unes ales, el vam baixar fent una entrada que ens quedarà sempre gravada a les retines. També hem tirat bitllets amb les nostres cares o hem portat una banda a tocar en viu, entre altres coses”.
La següent aparició d’Els Nens del Suc serà demà a la sala Gingko de Biloba. “Agraïm a tota la nostra comunitat i ens veiem a la pròxima Suckparty”, conclou Melero.