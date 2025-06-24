“Incapacitat tècnica” per al trasllat de les pintures murals de Sixena
És el que al·lega el Museu Nacional d’Art de Catalunya davant la seu judicial d’Osca sobre les pintures murals de Sixena. Assegura que no pot fer-ho “sense posar-les en risc”
El Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) va presentar ahir a la seu judicial d’Osca la petició d’incident d’execució de la sentència del trasllat de les pintures murals de Sixena. A través d’un escrit, el museu manifesta la seua “incapacitat tècnica de portar a terme aquesta operació en el termini establert per la llei d’enjudiciament civilment ni tampoc tècnicament”, així com la “impossibilitat de fer el trasllat de les pintures per restituir la Sala Capitular del Monestir de Sixena sense posar-les en risc”. El patronat del MNAC va acordar el 16 de juny passat per unanimitat demanar aquest incident d’execució.
Pel que fa a les pintures profanes, que també formen part d’aquest procediment, el MNAC va manifestar que “les seues característiques i estat de conservació, des d’un punt de vista estrictament tècnic, són diferents: no van patir les conseqüències de l’incendi, no requereixen un tractament previ de consolidació i totes es troben sobre un suport rígid i pla”. El museu considera que els riscos per a la seua manipulació i trasllat “són inferiors” i el museu n’estudia de forma separada el procés de trasllat.
El 16 de juny passat, el patronat del MNAC va presentar un informe en el qual constatava la “impossibilitat” de restituir els frescos “sense posar-los en risc”. Amb tot, va manifestar la “voluntat de complir la sentència i va instar les administracions a crear un grup de treball “de caràcter tècnic” integrat “únicament per personal especialitzat” i amb tècnics d’Aragó. Divendres passat, el MNAC va confirmar que el grup de treball, format per Estat, Govern català, ajuntament de Barcelona amb la participació del Govern aragonès i el mateix MNAC, ja havien fet dos reunions. Mentrestant, més de 130 restauradors i conservadors d’art van demanar diumenge abordar de forma “tècnica i científica” i no amb “finalitats polítiques” el conflicte de les pintures. Per la seua part, el govern d’Aragó va anunciar ahir que suspèn la participació dels seus tècnics en el grup de treball per al trasllat de les obres i va qualificar d’“inacceptable” la incapacitat declarada pel MNAC.
n L’historiador de l’art Albert Velasco va presentar la dimissió com a membre del plenari del Museu de Lleida en protesta per l’actitud de la Generalitat en la defensa dels murals de Sixena que es troben al MNAC, una actitud que segons la seua opinió és intolerable perquè posa en greu risc les pintures. La dimissió de Velasco es va produir després que divendres es publiqués que el MNAC havia tret de l’acord arribat dilluns passat el punt en el qual es feia referència a l’opinió dels tècnics que un trasllat a Sixena podria danyar les pintures. La retirada d’aquest punt va ser comunicada per fonts aragoneses i no va ser desmentida per la Generalitat.
Dimissió d’Albert Velasco del plenari del Museu de Lleida
gons l’opinió de Velasco, en el cas que les pintures pateixin desperfectes en un eventual trasllat, podria derivar en conseqüències judicials si no fan cas dels tècnics del museu.