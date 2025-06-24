Israel confirma un acord d’alto el foc després d’"aconseguir els seus objectius" i adverteix l’Iran contra nous atacs
El primer ministre d’Israel, Benjamin Netanyahu, ha confirmat aquest dimarts que el Govern israelià ha acceptat un alto el foc amb l’Iran i ha destacat que la decisió ha estat adoptada en considerar que "ha aconseguit els objectius" de la seua ofensiva contra el país centreasiàtic, mentre ha advertit que "respondrà amb força" en cas que l’Iran llanci nous atacs contra el seu territori.
L’oficina de Netanyahu ha indicat a través d’un comunicat publicat en el seu compte a la xarxa social X que ha acceptat "la proposta del president (nord-americà, Donald) Trump per a un alto el foc bilateral, ja que s’han aconseguit els objectius de l’operació", abans de recalcar que la decisió ha estat adoptada "en total coordinació" amb el mandatari nord-americà.
"Israel dona les gràcies a Trump i als Estats Units pel seu suport a nivell de defensa i la seua participació a l’hora d’eliminar l’amenaça nuclear iraniana", ha dit, abans d’afirmar que Netanyahu ha comunicat al Govern, l’Exèrcit i el Mossad que "Israel ha aconseguit tots els objectius de l’operació 'Lleó Naixent’ i molt més".
L’oficina de Netanyahu ha destacat a més que "Israel respondrà amb força a qualsevol violació de l’alto el foc" i ha demanat a la població que continuï respectant les instruccions de seguretat "fins que es confirmi un compliment total de l’alto el foc". Finalment, ha expressat les seues condolences als familiars dels morts pels atacs iranians.
Uns minuts abans, Trump no havia anunciat l’entrada en vigor d’un "alto el foc" entre Israel i l’Iran i havia reclamat a les parts que no el violin, després de més de deu dies de conflicte arran de l’ofensiva militar llançada per l’Exèrcit israelià contra el país centreasiàtic, que va respondre llançant centenars de míssils i drons contra territori d’Israel.