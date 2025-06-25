Aragó demanarà el trasllat a les males malgrat el risc per a les pintures de Sixena
Desatenent els tècnics del MNAC
El president aragonès, Jorge Azcón, va anunciar ahir que el seu govern demanarà de manera immediata l’execució forçosa de la sentència del Tribunal Suprem que ordena la devolució de les pintures murals del monestir de Sixena des del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) i va advertir que la sentència es complirà “a les bones o a les males”. Azcón va assegurar que el seu executiu ha provat de col·laborar i de ser lleial perquè s’acati la sentència, i va acusar el Govern, l’ajuntament de Barcelona i el ministeri de Cultura, que formen part del patronat del MNAC, de voler “enganyar” Aragó al plantejar un incident d’execució de sentència, en el qual es va plantejar la “impossibilitat tècnica” de traslladar els murals davant del risc de danyar-los. Per aquesta raó, va dir que demanaran l’execució forçosa de la interlocutòria de forma immediata i espera que, almenys, els tècnics o responsables que hi hagi el dia de traslladar les pintures a Aragó no s’equivoquin i col·laborin amb la justícia i amb el seu govern perquè, en el menor termini possible, les pintures de Sixena tornin a Aragó.
En la mateixa línia, l’advocat de Vilanova de Sixena, Jorge Español, va assenyalar ahir que sol·licitarà aquest divendres al Jutjat d’Instrucció número 2 d’Osca l’execució forçosa de la sentència. Segons va explicar, la seua decisió es deriva de les “maniobres” portades a terme pel MNAC. Segons el seu parer, “la comissió tècnica afavorida pel MNAC i a la qual van convidar a participar el govern d’Aragó era una comissió trampa creada amb dos finalitats: amagar la desobediència a la sentència i intentar colar a l’Executiu aragonès un dictamen en el sentit que les peces no podien ser traslladades per la seua fragilitat”.