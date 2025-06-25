El Concurs Internacional de Piano Ricard Viñes comença a sonar
La 26a edició del certamen arranca aquest dimecres amb divuit intèrprets internacionals. A l’Auditori de Lleida, es prolongarà fins dissabte
Divuit joves pianistes de tretze països participaran en la 26a edició del Concurs Internacional de Piano Ricard Viñes, que arranca aquest matí (9.30) a l’Auditori Municipal Enric Granados de Lleida. Es tracta d’una convocatòria d’allò més especial, ja que coincideix amb la commemoració del 150 aniversari del naixement del pianista lleidatà. La dotació dels guardons d’enguany suma un total de 35.000 euros (13.000 més que en l’última edició) i destaca el nou Premi del Públic, un enregistrament professional patrocinat per SEGRE.
A més, el músic i director d’orquestra lleidatà Néstor Bayona s’estrena aquest any com a director artístic del certamen i ja va assegurar que “la meua aspiració i gran repte serà impulsar la imatge internacional del concurs perquè es conegui per tot Europa”. En aquesta ocasió, els participants, nascuts entre 1991 i 2003, provenen de països com la Xina, els Estats Units, Rússia o fins i tot Nova Zelanda, entre d’altres. Per la seua part, el jurat està format per un elenc d’intèrprets d’elit, com el pianista sevillà Juan Pérez Floristán (qui presidirà la taula), el sud-coreà Kun-Woo Paik, la francesa Lise de la Salle i la barcelonina Alba Ventura. Bayona es va reunir ahir amb ells i amb els divuit aspirants a l’Auditori.
Pel que fa a l’eliminatòria d’avui, els pianistes es disputaran una plaça en la semifinal en dos grups. La primera meitat ho farà al matí i l’altra, a la tarda (15.30).
Demà serà el torn de la semifinal, que també acollirà l’Auditori, en un acte obert al públic. S’elegiran tres finalistes, que hauran d’actuar dissabte juntament amb l’Orquestra Simfònica del Vallès, dirigida per Néstor Bayona. Abans, els altres cinc semifinalistes oferiran un concert divendres al pati de l’IEI.
Agenda
09.30 i 15.30: Primera ronda amb divuit concursants, a l’Auditori. Entrada lliure.
Demà, 26 de juny
10.30, 15.00 i 18.30: Vuit aspirants es disputaran la semifinal a l’Auditori. Entrada lliure.
Divendres, 27 de juny
11.00 i 18.00: Concert dels cinc semifinalistes al pati de l’IEI. Entrada lliure.
Dissabte, 28 de juny
19.00: Els tres finalistes actuaran a l’Auditori amb l’Orquestra Simfònica del Vallès.