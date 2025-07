Un Ricard Viñes ‘made in UK’

Publicat per LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creat: Actualitzat:

El pianista escocès Yuanfan Yang es va proclamar ahir guanyador del XXVI Concurs Internacional de Piano Ricard Viñes, la gran final del qual va tenir lloc a l’Auditori Municipal Enric Granados de Lleida. Després de quatre intenses jornades de proves, assajos i eliminacions, l’intèrpret de 28 anys va ser designat pel jurat –presidit pel prestigiós músic sevillà Juan Floristán– vencedor del certamen i, com a tal, es va emportar a casa un premi de 18.000 euros, a més de protagonitzar dos concerts com a solista i un recital a Mèxic el 2026. Yang va interpretar el Concert núm. 1 per a piano de Chopin. Igual que la de les altres dos finalistes, la seua actuació va estar acompanyada per l’Orquestra Simfònica del Vallès (OSV), dirigida pel lleidatà Néstor Bayona. “Tots els intèrprets són magnífics, ha estat molt fàcil acompanyar-los”, va assegurar Marta Cardona, concertino titular de l’OSV. Per la seua part, la japonesa Saya Ota va ser reconeguda amb el segon premi –dotat amb 9.000 euros– i amb el Premi al Repertori Ricard Viñes. Finalment, la nord-americana Karina Tseng es va emportar a casa el tercer guardó –5.000 euros– i el Premi del Públic, patrocinat pel Grup SEGRE. “Sempre és molt difícil escollir un guanyador, però aquesta vegada el consens ha arribat ràpid”, va assegurar el jurat.

“Als 6 anys em vaig adonar que podia tocar cançons al piano d’oïda”

Yuanfan Yang (Edimburg, 1997) recorda perfectament el moment en què va veure un piano de prop per primera vegada. “Tenia 6 anys, era a casa d’un amic celebrant un aniversari i vaig veure que els seus pares tenien un piano. M’hi vaig atansar per tocar algunes tecles i ràpidament em vaig adonar que podia reconèixer les notes d’oïda. D’improvís, vaig tocar alguna cançó de bressol que em sabia i la mare del meu amic, quan em va sentir, es va quedar molt sorpresa. Li va preguntar a la meua mare que des de quan feia classes de piano. Va ser llavors quan els meus pares van decidir apuntar-m’hi i sempre m’han donat suport. Ara, la música és tot a què em vull dedicar la resta de la meua vida”, va assegurar Yang a SEGRE. “Em vaig inscriure a aquest concurs pel seu gran prestigi i perquè el repertori incloïa alguns dels meus compositors favorits. Ha estat una experiència increïble i un privilegi tocar al costat d’una orquestra i un director tan brillants com l’OSV i Néstor Bayona. Espero que el públic surti una mica inspirat, musicalment parlant”, va dir el pianista.