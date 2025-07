Repertori clàssic amb l’OJC a Bellpuig, Ivars d’Urgell, Ponts i Concabella

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Com a tancament de l’actual temporada de concerts 2024-2025, l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida (OJC) va anunciar ahir l’estrena d’un nou programa titulat Clàssics a 3 bandes. En aquesta nova proposta musical de l’OJC, el públic tindrà l’oportunitat d’escoltar un repertori format a tres bandes: música de dos compositors austríacs i un de català, els tres del període del classicisme musical.

Concretament, la simfonia núm. 19 en Re Major de Franz Joseph Haydn, la núm. 29 en La Major de Wolfgang Amadeus Mozart i la núm. 13 en Mi bemoll Major de Carles Baguer. En el transcurs dels concerts, dirigits per Xavier Pagès-Corella, es podran apreciar les diferències d’estil entre el classicisme català i el corrent revolucionari de l’Sturm und Drang (tempesta i ímpetu), en la qual la música es va convertir en altament dramàtica i precursora del que seria l’imminent romanticisme del segle XIX.

El títol del programa també ofereix una picada d’ullet a l’afició al billar de Mozart, al qual fins i tot li agradava compondre mentre hi jugava.

El programa musical s’estrenarà aquest dissabte al Convent de Sant Bartomeu de Bellpuig (20.00 h) i podrà gaudir-se també aquest diumenge al Fòrum Maria-Mercè Marçal d’Ivars d’Urgell (19.00), així com també el 12 de juliol a la plaça Planella de Ponts (22.00) i el dia 13 al Castell de Concabella (19.00). Amb aquesta producció, l’OJC reafirma de nou la seua voluntat d’atansar la música simfònica a tot el territori lleidatà, amb l’objectiu de vertebrar culturalment totes les comarques i que qualsevol amant de la música no hagi de desplaçar-se a les grans capitals o grans auditoris per poder disfrutar de la música simfònica.