Festival de sis cordes

Duo Martí & Martínez són els encarregats d’inaugurar avui, a les 20.00, la catorzena edició del Garrigues Guitarfest, que aposta per l’art, la promoció del patrimoni i la connexió amb el territori. El primer concert, un recital de cançons populars catalanes, tindrà lloc a l’església de l’Assumpció de la Mare de Déu del Soleràs. Demà a les 18.00 el festival es trasllada al celler Mas Blanch i Jové, a la Pobla de Cérvoles, amb una visita a la Vinya dels Artistes, un tast de vins i el concert d’Emma Campàs.

Durant els dies següents destaquen les trobades d’orquestres juvenils de guitarra, concerts de guanyadors de certàmens internacionals, recitals en espais museístics i espectacles que combinen tradició i experimentació. Hi participaran artistes com Carles Trepat, Mnemòsine, Dagnac & Cardoso Duo, Darío González, Pedro Martínez Trío i formacions especialitzades com Ensemble Musicantes i Astrolabi, entre d’altres.

Un dels moments culminants serà la final del Certamen Pujol, el diumenge 13 a la Granadella, en què es podrà gaudir del talent emergent del món de la guitarra clàssica. A més, el festival manté la seua vocació pedagògica amb el Campus Pujol, amb joves talents que oferiran un concert a Torrebesses el divendres 18. El Guitarfest és una invitació a descobrir les Garrigues a través de la música clàssica, el flamenc o el blues rural.