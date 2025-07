Segueix la Juneda més musical

Publicat per MARC PERELLÓ SALVIA LLEIDA Creat: Actualitzat:

Judit Neddermann i Pau Figueres seran avui (20.30) els protagonistes del segon dia d’actuacions del festival Els Rentadors de Juneda. El duo fa aturada en aquest municipi de les Garrigues per presentar el seu últim disc, conformat per tretze cançons, onze originals de l’artista i dos versions. Un dels tresors d’aquest disc és la col·laboració de Neddermann i Figueres amb Joan Manuel Serrat en la ja coneguda Vengo de un pueblo, cançó que han regravat de nou per celebrar una dècada de carrera de la cantautora, que el 26 de juliol tornarà a terres lleidatanes amb un concert a Ivars d’Urgell. Posteriorment, serà el torn de Damià Olivella. L’entrada costa entre 8 i 16 euros.

Demà (20.30), Ginestà i després Mar Pujol tancaran el certamen. D’una banda, Ginestà, una de les formacions que ja són tota una referència de la música catalana, i que van publicar el seu últim àlbum que porta per títol Vida meva el 2024.

D’altra banda, la compositora, cantant i guitarrista de Prats de Lluçanès Mar Pujol farà el mateix mostrant el seu repertori musical, que inclou el senzill Cançons de rebost, reconegut amb el Premi Enderrock 2025 de la crítica al millor disc de cançó d’autor.